港失業率回落至4.7% 政府料勞工市場進一步改善

政府公布最新6月至8月失業及就業不足數字，經季節性調整的失業率由本年5月至7月的5.0%，下跌至6月至8月的4.7%，好過市場預期，就業不足率亦由本年5月至7月的2.4%，下跌至6月至8月的2.2%，失業人數降至18.7萬多人，減少超過1萬人，就業不足人數跌至8.6萬人，減少約6,100人。

建造業運輸業失業率顯著下跌

大多數其他經濟行業的失業率均下跌，其中建造業及運輸業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於建造業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。與消費及旅遊相關行業當中，零售業和住宿服務業的失業率下跌0.4%和0.5%至6.4%和6.9%；餐飲服務活動業的失業率則自年初以來連續多個期間下跌後維持在8.6%不變。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場隨着經濟復蘇繼續改善，其中零售業和住宿服務業的失業率，分別下跌0.4和0.5個百分點，建造業和運輸業的失業率出現明顯跌幅。羅致光說，隨着經濟繼續復蘇，勞工市場應會進一步改善，但Delta變種病毒在全球多個地方傳播，社會必須協力達致更廣泛的疫苗接種，以協助經濟全面復蘇。

相關新聞：