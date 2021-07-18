港失業率回落至5.5% 勞動人口減逾萬人

政府公布最新的4月至6月失業率為5.5%，較3月至5月的6%失業率下跌了0.5%，就業不足率亦由3月至5月的2.8%，下跌至4月至6月的2.5%。

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跟3月至5月比較，4月至6月期間，大多數主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業、進出口貿易及批發業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅；就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，以及零售、住宿及膳食服務業。

總就業人數增9700人

至於總就業人數由3月至5月的3,630,400人，上升至4月至6月的3,640,100人，增加約9,700人；同期的總勞動人口則由3,863,700人下跌至3,853,100人，減少約10,600人。

失業人數由3月至5月的233,300人下跌至4月至6月的213,100人，減少約20,200人；同期的就業不足人數亦由107,400人下跌至96,000人，減少約11,400人。