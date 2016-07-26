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港奧運史上第二金 張家朗花劍奪金
9 小時前
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東京奧運金牌港隊花劍張家朗
港奧運史上第二金 張家朗花劍奪金
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港隊勁揪！24歲的「香港劍神」張家朗昨於東京奧運男子花劍個人賽，連闖5關，終在決賽以15比11氣走力爭衛冕的意大利劍手，為香港相隔25年後，奪得史上第二面奧運金牌、第四面奧運獎牌。張家朗賽後直言「不敢相信」，並寄語港人：「大家要堅持，唔好咁易放棄。」
 

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由昨午開始，本港已有不少市民在多區商場及場館，一同觀賞奧運劍擊比賽直播，為張家朗打氣加油！(蘇文傑攝)

由昨日中午32強戰開始，張家朗連續擊敗4位劍手，在晚上8時許，與來自意大利、上屆里約奧運男子花劍個人賽冠軍、28歲的加羅索(Daniele Garozzo)爭金。張家朗甫開賽已積極進攻，先拔頭籌；但加羅索其後防守還擊多次得手，反超前4比1。張家朗企穩陣腳後，連取5分以6比4領先。當比數至6比5時，加羅索右大腿疑感不適，需按摩治理。比賽稍停後再展開，張家朗一口氣連取4分，把優勢擴大至10比5。加羅索之後一度追至9比10，幸好張家朗頂住壓力，最終以15比11擊敗強敵，為港隊取得歷史性第二面奧運金牌，也為港隊於東京奧運「開齋」。

決賽精彩，但張家朗取得金牌的關鍵一戰，其實是在8強「逆轉勝」。俄羅斯劍手Kirill Borodachev一度領前14比9，在「1分出局」下，張家朗連番搶攻兼保不失，連取關鍵6分致勝，由淘汰邊緣重回奪金之路；經此仗及16強輕取世界排名第一的意大利劍手，突破港隊及他的最佳「8強」成績後，相信張家朗已有足夠信心挑戰任何劍手。


張家朗曾想過「棄劍」
事隔25年後再為香港增添奧運金牌，更是香港劍擊隊首面金牌，「香港劍神」張家朗賽後直言「仍未唔敢相信」、「完全沒有想過」，他坦言：「因為之前一直打得不是很好，高低起伏很大，我打算先打好一場(比賽)，去到後來覺得再退縮不是辦法，有時候都要上前進攻，搶回主動，而這個方法是奏效的。」場上讓觀眾覺得表現冷靜，但張家朗自言並不冷靜，「我在8強有點躁，打得不太好。之前也試過這樣，但內心認為自己不可以這樣，之後便慢慢一場一場打落去。打完8強已經有少少抽筋，食了少少gel，食多些東西。現在都沒有想過做甚麼。」

他又稱比賽證明香港劍手的實力，「不止在亞洲區拿到獎，在國際上也能做到我們想要做的。」被問及有甚麽心底說話想說，他勉勵香港人：「大家要堅持，不要這麽容易放棄！因為早前我也經歷過我人生比較飄忽的時間……我曾經跌出前16名，對於劍擊運動員來說，我曾質疑自己是否不配，猶豫過一段時間，找了很多方法處理。」幸最後與教練傾談後能重新調整心態。除了感謝教練團，張家朗亦十分感激家人的體諒，「有時候練習得不好，都會有些脾氣，感謝他們體諒和明白我」，他又把獎牌送給前日生日的爸爸做禮物；他指知道很多香港市民透過觀看直播為他加油打氣，十分感謝支持與鼓勵。

張家朗同時將獲巨額獎金，除今屆港隊成員贏得個人賽金牌的500萬港元外，體院主席林大輝亦稱會兌現多年前承諾，向贏得奧運獎牌的學生，送贈至少250萬港元助置業。張家朗之後仍有機會奪得獎牌，8月1日將出戰男子花劍團體賽，其後將劍指9月陝西舉行的全運會。


港隊史上第四面獎牌
張家朗的花劍金牌，是港隊在奧運史上第四面獎牌。1996年阿特蘭大奧運，「風之后」李麗珊作零的突破，在滑浪風帆奪金。2004年雅典奧運，李靜、高禮澤於乒乓球男雙拿下銀牌。2012年倫敦奧運，「牛下女車神」李慧詩於場地單車女子凱林賽取得銅牌。

至於劍擊隊花劍項目的另外兩名代表，張小倫在64強以14比15僅負於德國的Andre Sanita。世界排名第8的蔡俊彥亦打入16強，但最終不敵東道主日本劍手敷根崇裕，以6比15遭淘汰。

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張家朗出身籃球世家，父母都是籃球運動員。
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他形容玩劍擊毋須特別節制飲食，但都不會過分放縱，自言愛吃甜品。

出身籃球世家 身高193
愛睇《One Piece》漫畫
香港擊劍代表張家朗年僅24歲，早在2016年4月就首次奪得亞洲花劍冠軍，成為香港歷來首個個人亞洲賽王者，有「少年劍神」之稱。

張家朗出身籃球世家，父母同是籃球運動員，父親張子倫是前甲一籃球成員，曾於1987年香港甲一籃球聯賽代表警察隊奪得聯賽冠軍；母親則是港青籃球代表，曾效力女子甲組均安，也曾拿過甲組聯賽冠軍。家朗的背景令他學籃球比擊劍還要早，他自小便是公牛粉絲，又視公牛球星洛文為偶像。他在小學四年級開始學劍擊，他表示自己當年一接觸劍擊便愛上，因為很有挑戰性，同時要用腦及體能，在剎那間做決定，一旦判斷錯誤就可以輸了比賽。家朗中學曾就讀林大輝中學及英華書院，在中四那年，家朗毅然決定當全職運動員，爭取一年雙親才答應。張家朗15歲時仍未躋身「大港隊」成員，張爸爸卻自費讓家朗隨師兄參加各站世界盃，機票食宿報名費一力承擔，以行動支持兒子。最後家朗在2014年亞洲青少年錦標賽，狂掃4金後躋身大港隊。

兩年後，家朗又在亞洲擊劍錦標賽的男子花劍組別中，以19歲之齡，連挫韓國亞洲賽金牌許俊、日本世界冠軍太田雄貴、中國的奧運金牌雷聲及日本的世青冠軍敷根崇裕，最終奪得個人賽金牌及亞洲冠軍，成為香港歷來首個個人亞洲賽王者，更因此奪得里約奧運資格，最後雖在16強止步，但已是香港男子花劍歷來最佳成績。家朗脫下劍擊戰衣後，平日的生活與一般年輕人無異，他曾在訪問中透露熱愛日本動漫《One Piece》，平日愛跑步鍛煉體能，但他喜歡跑街，因為可以看風景及不同事物。平日放假也會看美劇、行街及品嘗美食減壓，比賽前則會聽歌放鬆心情。

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是日焦點賽事

‧游泳(09:30)—女子200米自由泳準決賽(何詩蓓)　

‧乒乓球(10:00)—女子單打第三圈(杜凱琹)

‧女排(10:05)中國對美國

‧劍擊(10:25起)—女子重劍團體(半準決賽、香港對中國)　

‧羽毛球(11:40)女單分組賽(張雁宜)

‧跳水(14:00)—女子雙人10米高台　

‧體操(18:45)—女子團體決賽

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港奧運史上第二金-張家朗花劍奪金-277523
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