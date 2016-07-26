港府系統研納內地打針紀錄 破200萬人打首針

本港疫苗接種計劃昨踏入第118日，終突破200萬人接種第一劑，累計202.6萬人佔適齡人口29.8%。在本港以外接種獲世衛認可疫苗的人士，同樣獲港府承認已完成打針，食物及衛生局長陳肇始昨書面回覆民建聯李慧琼立法會質詢時，透露正研究以數碼方式，把在內地打針港人申報的接種紀錄，收錄至港府疫苗接種紀錄數據庫，然後向他們提供接種紀錄二維碼，方便儲存到「安心出行」應用程式內，以便日後需要時展示。



港府上月亦為已完成接種疫苗的金融界高層，推出豁免入境檢疫安排。財經事務及庫務局長許正宇昨表示，截至前日當局共接獲151宗申請，當中2宗獲批、105宗被拒或撤回，其餘正在處理，又透露已將血清測試加入有關安排。新民黨葉劉淑儀指計劃「反應麻麻」，質疑為何不涵蓋其他行業。許正宇解釋，獲批宗數少源於審批過程嚴謹，並強調並非要「益」金融界，只是考慮到作為國際金融中心，要從實際情況出發。



另外，陳肇始透露截至前日，本港有逾4.9萬人次曾在檢疫中心檢疫，當中逾2,500人最終確診。衛生署會向他們發出相關檢疫證明文件，有需要時會提供病假證明書，單是去年9月8日至前日已發出逾5,000張病假紙。