港星不再安排旅遊氣泡 港人赴星檢測陰性毋須隔離

港星政府原於去年11月推出兩地人民到互訪當地免檢疫的「旅遊氣泡」措施，正式爆破！特區政府和新加坡政府昨(19日)宣布，考慮到兩地目前在疫情防控方面所採取的策略存在差異，決定不再就雙邊「航空旅遊氣泡」作進一步討論。雙方會按照各自的入境防控措施，繼續推動兩地人員的往來。



特區政府發言人表示，隨着新加坡現時採取新策略，逐漸成為「堅強抗疫社會」，原有訂立「旅遊氣泡」的基礎有所改變。根據早前協定的框架，「旅遊氣泡」的暫停及重啓安排取決於無關連本地個案7天移動平均數字，但在新加坡新策略下，相關數字或難以持續維持在所需水平。



港澳入境新加坡 檢測陰性毋須隔離

新加坡政府亦宣布將進一步放寬對港澳兩地的入境限制。由本周六(21日)起，過去21天連續在港澳逗留的新加坡公民、永久居民和長期證件持有者，只要入境時進行的核酸檢測結果呈陰性，就可以在當地活動，不必作居家檢疫。此外，由下周四(26日)起，在港澳逗留的短期訪客，在抵達新加坡機場後進行核酸檢測結果呈陰性，亦可毋須居家檢疫。據悉，目前有約2.5萬名新加坡人在香港工作或居住。

對於新加坡單方面准許香港旅客，毋須通過隔離檢疫入境新加坡，特區政府表示歡迎，並認為是重啓區內兩個航空樞紐及國際城市之間的跨境往來邁進一步。

不過，由新加坡來港的香港居民及非香港居民旅客，仍須根據特區政府訂定的安排接受強制檢疫。新加坡現屬於B組中風險地區，已完成接種疫苗的抵港旅客，須在指定酒店檢疫14日，未打針者就須額外檢疫多一星期，即合共21日。