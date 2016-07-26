港殘奧羽隊連奪銅銀謝幕 陳浩源感激神奇媽媽

東京殘疾人奧運會昨晚閉幕，香港隊在煞科日憑羽毛球隊連奪1銀1銅，令港隊以兩銀3銅完成今屆賽事。港隊最終雖未有金牌落袋，但運動員的堅毅及熱誠，已鼓舞每一個香港人，為香港注入正能量。

(圖：美聯社、路透社、港殘奧會)



首度納入殘奧的羽毛球項目，港隊陳浩源與朱文佳昨先後上陣爭獎牌。前天在準決賽「打到抽筋」的陳浩源，在男子輪椅組WH2級單打季軍戰，頂住壓力，終以直落兩局2比0擊敗南韓選手金京勳贏得銅牌。陳浩源賽後接受訪問時表現激動，更哽咽說：「首先多謝媽媽，十多年前發生意外後，是媽咪執返我條命，一直至現在也很辛苦，希望兒子出人頭地……希望現在這個時刻，是她人生另一個開心的時候」；他又透露，疫情期間母親患重病，但他要訓練及隔離頓感壓力，但媽媽「好叻」能夠照顧自己，病中仍著他專心備戰，「我唔係佢嘅神奇小子，但佢係我嘅神奇媽媽。」他亦不忘感謝太太一直體諒「不離不棄」。36歲的陳浩源將力爭出戰3年後的巴黎殘奧。至於港隊今屆最後一面獎牌，來自30歲、世界排名第三的朱文佳，他於SH6級單打決賽，力拼下局數1比2不敵世界「二哥」印度選手拿加，獲得銀牌。

朱文佳稱，「獎牌得來不易」，多謝關注及支持他們的人，希望「無論有否取得獎牌」，大家日後繼續關注香港運動員。他又稱，在場上看見運動員半小時的表現，可能是訓練十年的成果，就只為了這一下發光。朱文佳為港隊在新增的羽毛球項目寫上光輝一頁，而他亦在閉幕禮上，擔任香港代表團持旗手。 (相關新聞見A7)

東京殘奧港隊獎牌榜

★朱文佳——男子短肢組羽毛球SH6級單打(銀牌)

★梁育榮、劉慧茵、王君恒——混合硬地滾球BC4級雙人(銀牌)

★梁育榮——混合硬地滾球BC4級個人(銅牌)

★王婷莛——女子乒乓球TT11級單打(銅牌)

★陳浩源——男子輪椅羽毛球WH2級單打(銅牌)