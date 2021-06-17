港消費者「知易行難」 回收行為5年無改善

「可持續發展」已是世界潮流，其中一環從消費做起。消委會調查發現，本港消費者「認知和態度」及「行為和意願」較5年前有輕微改善，但在「回收行為」未有大改變，反映仍「知易行難」，部分受訪者坦言懷疑物品放入回收箱後最終仍當垃圾般棄置，打擊意欲，消委會建議政府改善回收鏈，確保回收物不會終送堆填區，重拾市民信心。



消委會透過電話及街頭訪問1,517名15至64歲消費者，亦邀請參加者作小組討論等，研究本港可持續消費各項指標，並比對2015年類似研究的結果。調查顯示，消費者「認知和態度」指數得分微升3分至77分；「行為和意願」分別由69分及65分增至71分。8個次指數，包括「節省能源」、「產品訊息」、「廢物分類」等，除當中的「回收行為」維持較低的63分外，其餘均有上升。

回收指標得分不理想，包括表示會常常回收紙張(從54%減至51%)、塑膠(從48%微跌至47%)的消費者有所減少，同時表示很少或從不回收紙張或塑膠的受訪者有所增加，分別增5個百分點至27%及32%。有受訪者反映，得悉三色回收箱回收物會與其他垃圾一同棄置，打擊回收意欲。消委會主席林定國表示，調查顯示並非很多人不願意做，而是現行措施未能建立足夠信心，感回收後也送去堆填區「做嚟做咩」；研究及試驗小組主席譚鳳儀也指，要有系統追蹤回收物，確保下游「真誠回收」，免打擊消費者參與積極性，亦可配合垃圾徵費，增加回收誘因。總幹事黃鳳嫺表示，調查亦反映回收站網絡覆蓋率十分重要，要便利消費者及提供誘因，認為目前「綠綠賞」計劃十分有潛力，可發揚光大，建議參考外國，包括甚至用作獎勵車資、購物等。

調查亦顯示消費者願意為較「可持續」商品支付額外金錢，黃鳳嫺認為商機無限，企業應視之為另一市場，為消費者提供相關產品資訊，設專櫃甚至專門店等，幫助消費者選擇。譚鳳儀又指，「可持續消費」不限食有機食物，買環保產品等「俾多啲錢」，也包括少吃海鮮、減少不必要消費等「慳返啲錢」。