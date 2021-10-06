港珠澳大橋混凝土測試造假案 廉署再控顧問公司兩董事

19人涉港珠澳大橋混凝土壓力測試造假，早前被判處罪成。廉政公署今日(5日)再落案起訴涉案工程顧問公司兩名時任董事，涉嫌向土木署隱瞞其職員在測試中造假，以詐騙款項約200萬元。兩人今午將於西九龍裁判法院應訊，以待案件稍後轉介區域法院答辯。

兩名被告分別為64歲嘉科時任營運董事梁永強及70歲嘉科時任部門董事Leslie Harry Swann，同被控一項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條。

廉署調查發現，嘉科獲土木署外判顧問合約，管理及營運小蠔灣工務區域試驗所，為港珠澳大橋香港工程項目進行建築材料合規測試。根據合約要求，嘉科須對試驗所進行的測試質素全面負責，並須嚴格遵循香港實驗所認可計劃的認可標準測試程序；如發現測試服務的質素有任何誤失，須向土木署匯報。如嘉科未能符合合約條款，土木署會暫緩發放款項。

被控隱瞞圖詐騙200萬元合約款項

案發時，梁永強負責監督嘉科的香港項目，包括上述顧問合約；Swann是梁永強的下屬，負責管理及營運上述試驗所。控罪指，梁永強及Swann涉嫌於2016年7月28日至2017年5月10日期間，故意隱瞞嘉科職員曾使用已經測試或高強度的混凝土磚或金屬校準柱，以代替送交上述試驗所作建築材料合規測試的混凝土原始樣本磚，意圖詐騙而誘使土木署向嘉科發放約200萬元款項，而導致嘉科獲得利益及土木署蒙受不利。

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