港第三季GDP增長按年升5.4% 遜市場預期

政府公布，本港第三季本地生產總值預估數字，GDP按年增長5.4%，低於市場預期的5.7%，按季則升0.1%，主要是內部及對外需求均維持穩健增長。而本港今年首三季GDP按年增長7%。

在各個主要組成部分，第三季私人消費開支在按年上升7%，升幅較第二季放緩0.2個百分點；政府消費開支按年上升4.1%，較上季上升1.1%；貨品出口總額按年升14.3%，升幅較第二季的20.5%有所放緩。另外，服務輸出按年上升4%。

受惠本地疫情穩定及消費券計劃

政府發言人解釋，隨著環球經濟活動持續恢復和本地疫情穩定，香港的經濟復蘇在第三季更形穩固，第三季按年增長較為溫和，主要因為基數效應以及經濟在上半年表現較預期強勁，而且受惠於本地勞工市場情況改善和消費券計劃，私人消費開支續見可觀增長，營商前景在過去一年有所改善，整體投資開支進一步增長。

然而展望未來，政府指由於疫情的發展，尤其是更具傳染性的變種病毒的威脅，以及許多經濟體出現供應瓶頸，將繼續為全球經濟前景帶來下行風險，加上能源價格颷升以及美國和歐洲的通脹壓力偏高，以及中美關係和地緣政治局勢的發展等，為未來走向帶來不確定性。

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