港股今午再跌325點 恒大系急挫

有指市場憂慮變種新冠病毒Delta於歐美迅速傳播，影響環球股市氣氛，美股道指隔晚跌逾700點，港股今日進一步下跌，低開93點後反覆向下，中午收報27,163點，跌325點，跌幅1.2%，成交額734億元；國指報9,811點，跌146點，跌幅1.4%。

相關新聞：移民潮｜被問對移民哭別者感受 林鄭：香港前景非常好

多隻重磅股均下跌，騰訊(700)跌逾1%，報541元；美團(3690)跌近0.8%，報274元；阿里巴巴(9988)跌近0.6%，報201.4元。至於國際油價急挫，港股的三大油股亦跌逾3%至逾4%。

至於湖南省邵陽市暫停了恒大集團兩個住宅項目銷售，恒大系股價再急跌，中國恒大(3333)再急跌14%，報7.03元，跌1.18元；恒大汽車(708)急跌近18%，報13.22元，跌2.88元；恒大物業(6666)雖發盈喜，惟股價亦跌3%，報6.51元； 反觀，港交所(388)則逆市升約0.1%，報523元。