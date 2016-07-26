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港股3日失6萬億市值 二萬五曾失守 成交破紀錄
5 小時前
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港股3日失6萬億市值 二萬五曾失守 成交破紀錄
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內地監管風暴恐慌未了，加上市傳美國或限制基金投資中港股票，市場籠罩陰霾，港股連續兩日插水千點爆小股災。恒生指數昨低開181點後持續向下走，尾市隨內地股市急瀉，一度失守二萬五、低見24,748點，勁插水1,444點，收市仍大挫1,105點或4.2%，報25,086點，出現大陰燭並連跌3個交易日，累計瀉2,637點或9.5%。恒生科技指數亦錄推出以來最恐慌跌幅，全日報6,249點，失541點或近8%，3日挫16.6%。港股總市值3日蒸發逾6萬億元，其中ATM佔逾2萬億元。

大跌市下成交再急增，主板成交額錄3,607億元，按日再多34.5%，為有紀錄以來最大成交。
 

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港股大跌市錄3,607億元破紀錄成交。(中新社)

美團本月狂瀉四成
墮入風眼的科技、醫藥及物管股跌勢仍凶狠，京東健康(6618)重創22%，收65.25元，見上市新低兼最差科指成分股。阿里健康(241)狂瀉18.5%，至10.12元，美團(3690)跌17.7%，至194元，成交額達347億元，累計3連跌共挫近31%，本月則跌近四成。另外，碧桂園服務(6098)亦挫13.9%，至51.3元，三股成表現最差藍籌。另外，騰訊控股(700)再挫近9%，至446元見一年低，成交額高達497.4億元，阿里巴巴(9988)亦跌6.4%，至179.9元。ATM共拖低恒指634點，佔跌市近六成。

相反資金避險公用及銀行股，中信股份(267)逆市升2.4%，至8.22元，為表現最好藍籌，滙豐控股(005)、建設銀行(939)、中電控股(002)及中華煤氣(003)則升1.3%至1.8%。

(相關新聞見A19)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港股3日失6萬億市值-二萬五曾失守-成交破紀錄-277726
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