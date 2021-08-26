港華能源騰訊雲合作建智慧能源平台 冀助設「 零碳園區」

港華燃氣有限公司旗下港華能源品牌，今天宣布與騰訊雲在深圳就零碳園區智慧能源平台達成合作。雙方將協同優勢資源，基於騰訊雲綜能工廠打造數碼化能源解決方案，助力園區和用能企業實現「雙碳」目標。

圍繞零碳園區智慧能源平台，騰訊雲將發揮領先的雲計算、大數據、AI 和物聯網等技術優勢，結合港華能源豐富的綜合能源開發管理經驗，共同打造更全面、更具優勢的能源數碼化解決方案。該平台針對碳管理、能耗監測等核心難點，支援智慧化的能源數據管理、分析、預測和優化，實現碳排放一目了然、碳管理精准高效。未來，該平台還能靈活擴展出能效管理、能源交易、碳交易等應用，幫助工業園區加速建設「零碳園區」。

港華能源積極踐行「雙碳」戰略，專注發展綠色智慧能源，以能源智慧雲平台為核心，聚焦「零碳智慧園區」的打造，通過源、網、荷、儲在園區各環節的協調互動，以及能源生產與消費的深度協同，實現園區能源供應及管理的低碳化、智慧化，助力綠色、低碳能源體系的建成。

騰訊作為首批啟動碳中和規劃的互聯網企業之一，積極探索在數據中心等領域應用可再生能源，充分發揮前沿技術在節能減排方面的潛力。與此同時，騰訊雲也在運用領先的數碼化技術，助推社會各行各業實現「雙碳」目標。

港華能源總經理邱建杭表示，雙碳戰略目標的實現離不開數碼技術的賦能，港華能源零碳智慧園區是「雙碳+智慧」的綜合解決方案。邱建杭指，騰訊雲先進的數碼化技術能和港華能源的綜合能源理念及落地能力形成優勢互補，相信雙方合作將共同推動綜合能源產業蓬勃發展，助力建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系。

騰訊公司副總裁、騰訊智慧工業和服務業總裁李強則表示，數碼化和低碳化正在加速融合創新，騰訊雲願與港華能源緊密攜手，以「零碳園區」建設為契機，開拓基於數碼化底座的智慧綜合能源服務，為實現「雙碳」目標作出積極貢獻。