港鐵學生優惠申請全面電子化 (附網上申請教學)

開學在即，港鐵由今年開學日(9月1日)起，學生乘車優惠計劃申請程序將全面電子化，莘莘學子可透過手機應用程式MTR Mobile或港鐵網站申請。

學生利用電子申請，只須填妥電子表格及上載有效的學生證副本，系統便能自動辨識和核實學生身分；若學生申請新個人八達通，港鐵更會直接將新卡郵寄到其住址。新方法下，學生毋須再「驚動」校務處為實體表格蓋校印，以及親臨港鐵客務中心交表，令申請過程更簡易。

港鐵學生優惠網上申請方法

1. 在MTR Mobile選擇「學生乘車優惠計劃」或前往港鐵網站 (網上申請系統於9月1日上午9時起啟用)。

2. 選擇「新申請」，閱讀收集個人資料聲明、申請人聲明及八達通發卡條款後，即可進入申請頁面。

3a. 沒有個人八達通：選擇「新申請 [1] - 須一併申請附相片的個人八達通」，然後填寫所需資料，並上載個人相片及學生證副本。如未能即時提供學生證副本，須於60日內上載學生證副本。

3b. 持有個人八達通：選擇「新申請 [2] - 已持有附相片的個人八達通」，然後填寫所需資料及上載學生證副本。如未能即時提供學生證副本，須於60日內上載學生證副本。

4. 未滿18歲的申請人同時需要父母或合法監護人提供個人資料。

5. 檢查所有資料正確，再次輸入電郵地址後，便可遞交電子表格。

6. 選擇「新申請 [1] - 須一併申請附相片的個人八達通 」的申請人可即時在網上繳交港幣90元的申請費用，或於7日內到港鐵客務中心繳費。

7. 系統會提供申請編號，申請人翌日會收到電郵確認或提示任何未完成的程序，以便跟進。

8a. 選擇「新申請 [1] - 須一併申請附相片的個人八達通 」的申請人：新個人八達通卡會郵寄至其住址，按指示以八達通App確認新卡，並利用程式的NFC功能啟動新卡即可享用車費優惠。

8b. 選擇「新申請 [2] - 已持有附相片的個人八達通」的申請人：會收到電郵通知，點擊電郵中的的連結，即可到八達通App繳交港幣20元行政費及利用程式的NFC功能啟動「學生身分」，享用車費優惠。