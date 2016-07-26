港鐵客量按年反彈16.7% 東鐵綫過海段工程已完成94%

港鐵公布中期業績，屯馬綫早前全綫通車，帶動本地鐵路服務乘客量按年升16.7%，令經常性業務利潤增加，但行政總裁金澤培稱仍較疫情前有一段距離。至於客量能否回復至疫前水平，港鐵表示將取決於經濟復甦速度，以及能否重開邊境口岸，而港鐵商場和車站零售的業務，則取決於內地和海外遊客。

整體業績方面，港鐵上半年經常性業務收入222.85億元，按年升3.2%，期內純利由虧轉盈，收入26.73億元；經常性業務利潤按年升至9.1億元，物業發展利潤責減少39.5%至31.5億元，其中在港物業發展利潤佔31億元，主要來自將軍澳「日出康城」第八期。港鐵宣布派中期息每股0.25元。

東鐵綫過海段開通時間未有把握

展望未來，金澤培透露截至6月底，東鐵綫過海段的工程已完成超過94%，但對開通時間仍未有把握，由於關鍵工程滯後五個月，目前仍全力追趕進度，其中東鐵綫新信號系統和新列車已於今年2月起逐步投入運作，並已完成大部分路軌接駁及安裝架空電纜的工程。