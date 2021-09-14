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港鐵料2023年可信用卡入閘　預計明年提供更多電子支付
1 小時前
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港鐵入閘Alipay HK八達通程程車費扣減公共交通費用補貼計畫樂悠咭長者優惠運房局陳帆
港鐵料2023年可信用卡入閘　預計明年提供更多電子支付
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港鐵料明年提供更多電子支付，預計2023年可信用卡入閘。(資料圖片)

港鐵早前引入以掃瞄支付寶 Alipay HK 二維碼繳費入閘，運輸及房屋局透露，港鐵正跟進讓其他電子支付系統引入港鐵，預期明年將提供有更多電子支付系統選擇。另外，港鐵將於明年起分階段更換及提升車站內現有的自動收費系統設備，包括入閘機，預計2023年市民可使用信用卡付費搭車。

運房局長陳帆書面回覆議員質詢，提到目前港鐵乘客使用二維碼支付車費可享有「程程車費扣減」優惠，但學生及合資格殘疾人士票價優惠方面，由於涉及收集個人資料以作資格核實工作等考慮因素，相關優惠並未擴展至二維碼支付。港鐵會繼續密切留意市場情況，以審視各優惠的相關安排。

研納入其他支付工具至交通補貼

陳帆透露，當局已初步接觸個別電子繳費系統營辦商，研究如何加快將適用系統納入公共交通費用補貼計畫 ，在擬定具體的推行方案後將盡快推出。至於長者優惠，陳帆說，由於掃瞄二維碼方式支付車費毋須實名登記，支付車費時亦毋須展示使用者的照片，難以核實合資格乘客的身分，因此才推出個人八達通卡「樂悠咭」。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港鐵料明年提供更多電子支付　預計2023年可信用卡入閘-284919
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