港鐵料2023年可信用卡入閘 預計明年提供更多電子支付

港鐵早前引入以掃瞄支付寶 Alipay HK 二維碼繳費入閘，運輸及房屋局透露，港鐵正跟進讓其他電子支付系統引入港鐵，預期明年將提供有更多電子支付系統選擇。另外，港鐵將於明年起分階段更換及提升車站內現有的自動收費系統設備，包括入閘機，預計2023年市民可使用信用卡付費搭車。

運房局長陳帆書面回覆議員質詢，提到目前港鐵乘客使用二維碼支付車費可享有「程程車費扣減」優惠，但學生及合資格殘疾人士票價優惠方面，由於涉及收集個人資料以作資格核實工作等考慮因素，相關優惠並未擴展至二維碼支付。港鐵會繼續密切留意市場情況，以審視各優惠的相關安排。

研納入其他支付工具至交通補貼

陳帆透露，當局已初步接觸個別電子繳費系統營辦商，研究如何加快將適用系統納入公共交通費用補貼計畫 ，在擬定具體的推行方案後將盡快推出。至於長者優惠，陳帆說，由於掃瞄二維碼方式支付車費毋須實名登記，支付車費時亦毋須展示使用者的照片，難以核實合資格乘客的身分，因此才推出個人八達通卡「樂悠咭」。