港鐵旺角東站男子墮軌亡 紅磡來往九龍塘站列車曾停逾句鐘

港鐵旺角東站的列車月台今早有人跳落路軌，救起時已證實死亡。受事故影響，港鐵來往紅磡至九龍塘站列車服務暫停逾1小時，不少乘客受到影響，部分乘客擠在車站的服務中心查詢車務。

涉事的是一名60多歲男子。事發在早上約8時左右，旺角東站向羅湖/落馬洲方向的月台上，列車埋站時有一名男子跳落路軌，鐵路職員見狀即煞停列車，及報警求助。

港鐵：該男子自行進入路軌範圍

受事件影響，港鐵指來往九龍塘至上水站的列車一度需要維持6分鐘至8分鐘一班，至9時15分左右，人員已處理妥事故及檢查鐵路設備，列車服務陸續回復正常，在事故期間車站有作出廣播及加派人手協助乘客，港鐵亦有透過手機應用程式及傳媒向公眾發放有關資訊，又說根據車站閉路電視錄影片段顯示，事發時該乘客自行進入路軌範圍。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會/即時通：35122626

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