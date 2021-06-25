持續更新｜港鐵指中午寶琳站月台旁有廣告牌冒煙 服務已回復正常

【14:40更新】港鐵表示，今日中午大約12點搭8，一列列車正在寶琳站總站上落客，期間有乘客向車長報告，見到月台旁有廣告牌有煙冒出，車長隨即到場了解及安排報警求助。

處理事件期間，列車暫停往來寶琳站，而寶琳站亦因消防人員要求曾短暫關閉，而將軍澳綫列車服務亦作調整。其間，港鐵安排免費接駁巴士行寶琳站、坑口站及將軍澳站。

經消防人員檢查確定安全後，將軍澳綫列車服務於下午1點16分逐漸恢復正常。

【13:28更新】港鐵表示，約下午1時16分，將軍澳綫列車服務逐步回復正常。

【13:13更新】港鐵更正指，由於將軍澳綫寶琳站月台旁邊有設備冒煙，將軍澳綫列車服務安排如下：

往來坑口站至北角站，每5分鐘一班車；往來康城站至調景嶺站，每12分鐘一班車。

【13:07】港鐵表示，由於將軍澳綫寶琳站路軌旁有設備冒煙，往來坑口站至寶琳站服務暫停。