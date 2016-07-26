更新｜屯馬綫供電系統設備昨晚故障 港鐵：穩定架空輸電線纜索垂下

【13:06更新】港鐵表示，昨晚約10時50分，屯馬綫何文田站附近，往烏溪沙方向的隧道有供電系統設備出現故障，車務控制中心即時安排工程人員到現場處理。屯馬綫列車服務受事故影響需要作出調整，為盡量減低對乘客的影響，控制中心安排屯馬綫列車作分段行駛以維持全綫服務(烏溪沙站往返啟德站；啟德站往返紅磡站；紅磡站往返屯門站)，期間乘客可於啟德站及紅磡站轉車，繼續屯馬綫的行程，直到昨晚列車服務結束。期間，車站及車廂有作出廣播通知乘客相關車務安排，港鐵亦有透過手機應用程式通知乘客最新的車務資訊。

工程人員有進行調查及維修，初步調查發現，該隧道位置有一個用作穩定架空輸電線的纜索垂下，影響列車駛經該路段，為審慎起見需要調整列車服務。工程人員已更換該組件，並即晚開始檢查屯馬綫全綫其他同類型組件。屯馬綫今早運作正常，如常提供列車服務。公司正就事件進行調查。

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【07:37更新】港鐵表示，屯馬綫架空電纜故障已經修復，屯馬綫列車服務正常。有報道指，事件涉及何文田站附近一段密封路段有高壓電線斷裂，港鐵需緊急維修。截至今日早上8時，屯馬綫兩個新車站，即土瓜灣站及宋皇臺站，入站乘客超過4,400人次。

港鐵屯馬綫昨日全線開通第二日，昨晚11時許何文田站附近架空電纜設備發生故障，影響屯馬綫列車服務，期間紅磡站至啟德站，要20分鐘一班車，屯門站往來紅磡站，以及啟德站來往烏溪沙站，就每10分鐘一班車，直至收車，工程人員在收車後搶修。