港隊創奇蹟 女乒團空手道報捷 單日奪兩銅

香港運動員勁揪！港隊昨在東京奧運創造歷史，單日取得兩面銅牌，令港隊今屆奧運的獎牌數目增至5面(1金、2銀、2銅)，超出歷屆累積的3面獎牌(金、銀、銅)。昨先出戰的港隊女子乒乓球隊，大打爭氣波，以場數3比1擊敗強隊德國，先奪女子乒乓球團體銅牌。及後「牛下女車神」李慧詩，雖然未能在凱林賽搶牌，但港隊另一獎牌希望、劉慕裳則在空手道女子個人形項目，為港隊取得港隊今屆的第二面銅牌及第五個獎牌，續創歷年最佳成績。



早上出擊的港隊女乒團，先由「大家姐」李皓晴與主力杜凱琹迎戰德國的單曉娜及蘇亞(Petrissa Solja)，港隊組合在先贏1局下，連輸3局，先輸第一場。在第二場的單打，23歲的蘇慧音對德國球手韓瑩，蘇慧音首局12比10險勝後，次局被對手扳平，不過蘇慧音連贏兩局，為港隊追平場數1比1。第三場的單打， 24歲的杜凱琹迎戰蘇亞，以直落3局擊敗對手，為港隊反先2比1。在第四場的單打，蘇慧音對德國的單曉娜，蘇慧音愈打愈有信心，頻頻主動搶攻，最終連取3局，為港隊以3比1場數獲勝，奪得一面銅牌。

奪牌一刻，3位土生土長的女將相擁慶祝，教練李靜激動大力扯下口罩高呼。今仗為港隊贏出兩場單打的蘇慧音，成為奪銅功臣，蘇直指「自己都被結果嚇親」，「我之前同對方兩人打過都是慘敗。贏了第一場已經覺得很不可能，去到這一步我好多謝兩位隊友，由第一場行到呢一步，互相扶持一步一步才走到這一步。」蘇慧音又希望這面銅牌能令香港的父母放手讓子女嘗試轉為全職運動員：「有時家長會擔心，如果打乒乓球後沒有突出成績是否會沒出路，但這獎牌是很大鼓勵，因為我們有機會，以後他們同樣有機會。」她又透露隊友賽前都抱著輸波心態出賽，但「只要相信，有些事、有些奇蹟就可能發生」。



李皓晴：終於做到了

已經出戰三屆奧運的李皓晴，賽後第一句說話是「到現在都覺得不可思議」，她又說，「第三次(奧運)我們終於做到了。每屆奧運都是以贏牌為目標，等了不知幾多年，現在終於做到了。」現年29歲的李皓晴15歲便轉打全職，她亦鼓勵其他人勇於挑戰，全職成為運動員，投身體育事業。

至於被封「金句王」的李靜賽後妙語如珠，指變陣出戰德國，是用「奇兵」出「奇蹟」，兵行險著下取勝，並盛讚兩場單打都取勝的蘇慧音。李靜又感謝港人支持和打氣，及感激國家隊與港隊一同訓練，並要多謝兵總和體院，更直言「更要多謝自己，因為自己付出更多」。李靜與高禮澤2004年為港隊贏得奧運男乒雙打銀牌，李靜指今次結果顯示出乒乓球隊做到「承傳」，又希望未來有更多年輕人投入體育。

劉慕裳籲要相信自己裝備自己

港隊空手道代表劉慕裳傍晚在女子個人形項目的銅牌戰出場，對手是土耳其代表保辛(Dilara Bozan)，劉慕裳在「表現分」與保辛同分，但因為其技術分獲18.90，比對手多出0.42分，終為港隊取得同日第二面銅牌。

劉慕裳賽後感謝一眾香港朋友的支持，指自己收到所有支持者祝福：「奧運是運動員最高最大的舞台，可以參加到已經很好，多謝一直幫助我的朋友。」劉慕裳寄語香港人要努力：「希望大家要相信自己，亦要好好裝備自己，因為你不知道自己幾時有機會，可以發揮自己。」她又指，下個大賽為11月的世錦賽，希望到時再贏得獎牌。空手道是今屆新增比賽項目，但下屆巴黎奧運不會舉行，故此今屆是唯一的空手道奧運賽事。



港隊運動員家人觀直播打氣

港乒女團成員杜凱琹的父母昨在商場見證女兒奪銅一刻，心情激動、相擁落淚，表示最開心見到隊員間互相扶持，團隊發揮出色，「個個都打出二百分」，會以女兒為傲，又指很多家長以前可能並不支持子女打乒乓球，希望這項運動能得到更多關注。李皓晴的母親張美蘭表示，女兒對要在奧運拿獎十分有決心，對她能完成夢想感到欣慰。蘇慧音的父親蘇俊華曾是香港乒乓前代表，當年未能出戰奧運，很高興如今這個奧運獎牌夢由女兒完成。港隊空手道代表劉慕裳的母親，亦特別租用酒店宴會廳，與親友、女兒的空手道師傅等人舉行集氣大會。當劉媽媽見證女兒奪銅，忍不住激動落淚，她表示很高興女兒打得出水準、努力沒白費，會煲定湯等她慶祝。 (相關新聞見A4及A30)