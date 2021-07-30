港6月零售業銷貨價值升5.8%

政府統計處公布，6月零售業總銷貨價值的臨時估計為281億元，較去年同月升5.8%，5月零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月升10.4%。與去年同期比較，今年上半年零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.4%。

今年6月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.1%，約為23億元，較去年同月上升63.8%。按年比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升16%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升31.8%；服裝升18.8%；電器及其他未分類耐用消費品上升10.6%；超級市場貨品的銷貨價值則下跌7%；食品、酒類飲品及煙草下跌1.6%；百貨公司貨品下跌20.3%。

政府發言人表示，在本地新冠疫情穩定及勞工市場改善的情況下，消費需求進一步恢復，零售銷售在6月繼續按年上升，但由於訪港旅客稀少，零售銷售仍遠低於衰退前的水平。發言人又指，消費券計劃將有助刺激本地消費意欲，為零售業提供支持。如疫情持續受控並實現更廣泛的疫苗接種，可以創造條件讓零售業務進一步改善及達致更全面的經濟復蘇。

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