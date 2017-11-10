(更新)湖北十堰市天然氣爆炸 增至12死近140人傷

湖北十堰市張灣區艷湖小區，今早6時半左右發生天然氣爆炸，意外增至12人死亡，138人受傷，當中37人重傷，國務院應急管理部派工作組前往現場指導救援工作。



事發現場多人被困，十堰市成立現場搶險救援指揮部，派出至少38輛消防車及多隻搜救犬協助搜救，並已救出150人送醫救治。有目擊者指，事發時正準備到街市內的餐廳吃早餐，路上突然聽到巨大的爆炸聲，爆炸威力巨大，街市部分以鐵皮搭建的天花被炸開，更差點被飛出來的磚塊擊中。附近的街市被炸毀，瓦礫散落一地，有店舖的貨架整個飛出馬路，水管被炸至變形，路上的汽車亦受波及。省委書記應勇作出批示，委派省長王忠林趕赴現場組織救援，把損失程度減至最低，並從全省調動醫療專家及資源全力救治傷者，正進行後續處置工作及調查事故原因。



事發後十堰市民自發踴躍報名捐血。市中心捐血站表示，目前該捐血站的血量庫存夠用，正有序進行採集工作，所謂血庫告急的資訊，並非該血站發出。