湖北十堰氣體爆炸增至25死 持續搜救「不放棄一絲希望」

湖北十堰市張灣區艷湖社區集貿市場昨早發生的氣體爆炸，截至今日中午，現場陸續再搜救出13人，惟全部已無生命跡象，令死亡人數增至25人，另有138人受傷，其中37人重傷。搜救工作仍然持續。

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湖北省委書記應勇今午去到十堰市，指揮調度救援工作，視察救援現場，探望和慰問救援人員、傷者及家屬等，強調不惜一切代價搶救傷者，並盡一切可能、盡最大努力搜救生命，「不放過一個角落，不放棄一絲希望」。國家衛健委派工作組趕到十堰指導傷患救治工作。

國務院安全生產委員會督辦調查

此外，湖北省委、省政府已成立事故調查組，按國家主席習近平指示，盡快查明原因，嚴肅追究責任。國務院安全生產委員會宣布掛牌督辦今次事故調查。應急管理部則聯合住建部等部門，推動各地區全面篩查使用燃氣的集貿市場、餐飲等生產經營單位，盡快安裝燃氣洩漏報警裝置等，堅決防範遏制類似事故發生。

十堰市政府昨日透露，爆炸現場是上世紀90年代初建造的2層高建築，一樓有19間藥店、早餐店等店舖，二樓是活動室，無人居住，馬路對面有46個便民攤位，913戶居民和商戶已緊急疏散。