湯家驊指選舉點票時間過長感羞恥 期望特首候選人有長遠視野

行政會議成員法律界選委湯家驊今早在一個電台節目表示，早前的選委會界別分組選舉，是香港有史以來需要處理最少票數的選舉，但點票時間之久是匪夷所思，除開點算每一票所需時間創了世界紀錄，有關情況可以跟第三世界國家相比，對此感到非常羞恥，他批評選管會主席馮驊至今未有公開詳細解釋箇中原因。



湯家驊又指，今次完善選舉制度源於2019年的社會衝擊，香港需要休養生息，認爲完善選舉制度可以讓香港有喘息空間，未來5至10年將會是香港重新出發的契機。

期望特首候選人有長遠視野

他期望，明年的行政長官選舉能夠出現對香港有長遠影響力和視野的特首候選人，呼籲真正有能力的人不要「錫身」，出來參選。他認為，未來若遇到一些大的政策議題，例如大嶼山填海，需要成立一個新的政策局或委員會，負責統籌跨部門合作。

不能理解多個團體的解散決定

對於近日有不同團體宣布解散，湯家驊指不能理解，若團體沒有犯法，看不到需要解散的理由，亦難以理解為何部分團體將解散的責任，歸咎於政治環境及國安法等原因。他又對支聯會解散感到惋惜，指自己過去也有參加六四晚會，但認為若有團體過於政治化，甚至有機會干犯法律，有責任檢視運作。

民主思路成員有意參選立法會

民主黨下午將召開會員大會討論是否參加12月的立法會選舉。湯家驊表示，如果一個政黨審視後認為自己沒有機會勝出，或者政治形勢不適合參選，而不參與立法會選舉是可理解，但如果是因為不認同選舉制度而不參選，這就不如解散，但他不相信民主黨是後者。

身兼民主思路召集人的湯家驊又透露，民主思路有部分成員很想參選立法會，但民主黨的取向將會影響民主思路對成敗的估算，因此到民主黨有決定後，民主思路亦會有較清晰的決定。