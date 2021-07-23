湯家驊：發布煽動性繪本或損風化道德

5名言語治療師總工會成員，被指發布煽動性的兒童繪本被捕。資深大律師、行政會議成員湯家驊在電台解釋，假如有人煽動敵視或仇視某階層，可能有損他人權利和聲譽，挑撥仇恨亦可能影響公共安全，至於發布煽動性的繪本，有機會影響風化道德，而透過繪本荼毒兒童，是社會不容，有關原則並非只適用於民主社會。

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湯家驊補充，如果只是印書而無犯罪意圖，並不構成刑事罪行，至於如何推斷，要視乎相關組織或人士的營運模式和日常言行，以及其他環境證供，例如有組織提出推翻特區政府，或將香港獨立，之後做的每件事，包括出書和派單張，都以此作為宗旨，可能構成煽惑意圖。

指很多人誤解人權

對於有指警方以回歸前的國安法《刑事罪行條例》，來拘捕涉事兒童繪本5名成員，未能通過人權法下的平衡測試，湯家驊認為，有關說法只凸顯相關人士對人權法原則認知不深，或受政治立場影響，令言論出現偏頗，指法庭一日未宣判有關條例違憲亦仍然有效，強調很多人誤解人權，《公民權利和政治權利國際公約》雖然可保障言論及資訊自由，但亦有附帶義務，包括保障自由的同時，不能傷害他人權利和聲譽、國家安全及公共安全等。