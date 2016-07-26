源頭不明 Delta澳洲傳入 紐國爆疫恐逾百人潛伏社區

一直被視為全球抗疫典範的新西蘭，時隔半年再爆新冠肺炎疫情，涉及從鄰國澳洲傳入的Delta變種病毒，惟源頭不明，短短兩日已有10人染疫，患者曾到學校、醫院及夜店等多個地方，估計潛伏在社區的染疫者或達120人。當局迅速行動，周二宣布提升疫情警戒級別至最高的第4級，周三起封城3日；病例多的奧克蘭及鄰近地區則封城7日。



醫院護士 大學生染疫 恐傳染更多人

新西蘭今輪疫情首個病例，為一名58歲奧克蘭德文港男子，他一名29歲同事，以及與該同事有關的另外5人亦確診。該名被稱為「Case A」的58歲男子未接種疫苗，曾到8個寓所及15個場所。基因排序顯示他感染的病毒與澳洲新南威爾士疫情有關，但當局相信他不是帶病毒入新西蘭的「第一號病人」，並估計病毒已在該國流傳數周。澳紐此前一度啟動旅遊氣泡，但隨著澳洲出現新一波疫情已暫停。

周三新增患者包括4宗與早前病例相關個案，以及一名與其他病例無關、涉及邊境的六十多歲女子。其他已知病例中，一人是奧克蘭理工大學學生，周二與另外84名學生一起上課；另一人是已完成接種疫苗的護士，傳染期內曾在奧克蘭醫院上班，同住的姊妹亦染疫，二人分別曾到教堂及夜店。當局正追蹤奧克蘭最少21個處所人流去向。總理阿德恩周二宣布封城時稱「從海外情況所見，絕對預期國內會有更多病例」。新西蘭約500萬人口有21%完成接種疫苗，比率偏低。