源頭未明 印尼客機明起禁飛港 大埔男地勤染L452R變種

本港昨連續16日沒有本地感染，紀錄恐今日斷纜！衛生署暫錄得少於5宗初步確診，包括一名染有變異病毒株L452R的27歲機場男地勤，當局昨晚圍封其居住的大埔運頭塘邨運亨樓，進行強制檢測，其大廈附近多個屋苑亦因污水驗出甚高病毒量，被納入強制檢測範圍。

一名27歲男子昨初步確診染有L452R，感染源頭未明，周一(21日)出現發燒、喉嚨痛和咳嗽等病徵。衛生防護中心昨傍晚公布，病人在機場任職地勤，其間曾接待貨運航班機組人員，上周三(16日)最後一次上班，另亦有在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，前日(22日)最後一次上班。食物及衛生局昨午宣布，由於大埔指明範圍(地圖紅框示)有污水樣本驗出含甚高病毒量，故達運路、馬窩路一帶多幢大廈被納入強制檢測公告，包括逸雅苑、德雅苑、下碗窰村、新峰花園、御峰豪園、御峰苑、承峰及定慧禪寺等。

至於昨新增的2宗輸入個案，包括一名上周六(19日)由印尼抵港的34歲女外傭(#11898)，她入住油麻地香港海景絲麗酒店檢疫期間病發並確診、帶有變種基因L452R。另一名患者則為49歲男海員(#11899)，衛生署指他前日(22日)曾逗留在本港水域，但沒有落船登岸，現已離開本港。本港近日錄得多宗由印尼抵港、帶變種病毒的確診個案，食衛局指已觸發航班「熔斷機制」，明起禁止印尼客機來港，同日會將印尼納入A1組別極高風險地區。