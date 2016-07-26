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源頭未明 印尼客機明起禁飛港 大埔男地勤染L452R變種
1 小時前
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新型肺炎變種病毒變異病毒株運頭塘邨運亨樓輸入個案外傭海員熔斷機制印尼新冠肺炎
源頭未明 印尼客機明起禁飛港 大埔男地勤染L452R變種
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衛生署職員昨在運頭塘邨運亨樓接走一名女子。(蘇文傑攝)

本港昨連續16日沒有本地感染，紀錄恐今日斷纜！衛生署暫錄得少於5宗初步確診，包括一名染有變異病毒株L452R的27歲機場男地勤，當局昨晚圍封其居住的大埔運頭塘邨運亨樓，進行強制檢測，其大廈附近多個屋苑亦因污水驗出甚高病毒量，被納入強制檢測範圍。

一名27歲男子昨初步確診染有L452R，感染源頭未明，周一(21日)出現發燒、喉嚨痛和咳嗽等病徵。衛生防護中心昨傍晚公布，病人在機場任職地勤，其間曾接待貨運航班機組人員，上周三(16日)最後一次上班，另亦有在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，前日(22日)最後一次上班。食物及衛生局昨午宣布，由於大埔指明範圍(地圖紅框示)有污水樣本驗出含甚高病毒量，故達運路、馬窩路一帶多幢大廈被納入強制檢測公告，包括逸雅苑、德雅苑、下碗窰村、新峰花園、御峰豪園、御峰苑、承峰及定慧禪寺等。

至於昨新增的2宗輸入個案，包括一名上周六(19日)由印尼抵港的34歲女外傭(#11898)，她入住油麻地香港海景絲麗酒店檢疫期間病發並確診、帶有變種基因L452R。另一名患者則為49歲男海員(#11899)，衛生署指他前日(22日)曾逗留在本港水域，但沒有落船登岸，現已離開本港。本港近日錄得多宗由印尼抵港、帶變種病毒的確診個案，食衛局指已觸發航班「熔斷機制」，明起禁止印尼客機來港，同日會將印尼納入A1組別極高風險地區。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/源頭未明-印尼客機明起禁飛港-大埔男地勤染l452r變種-273160
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