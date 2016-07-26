源頭減廢 微塑膠入侵郊野溪澗 半數溪流水樣本受污染

疫情下，市民行山遠足露營活動急增，或對郊野環境造成影響；綠色和平公布首個郊野溪流微塑膠調查，發現過半溪流水樣本驗出含微塑膠，當中主要為常見於即棄塑膠的聚丙烯(PP)，團體促請企業提供走塑購物選擇，達致源頭減廢。 (圖 ：綠色和平提供)



調查於5月進行，團體在本港8條鄰近露營場地及郊遊徑的河溪下游靜止水域，分別收集一公升的水樣本再送到瑞典實驗室檢測，結果顯示半數(4條)樣本含有體積僅0.04mm的微塑膠。當中以大埔梧桐寨及大帽山大曹石潤的數值最高，每公升含有24粒聚丙烯(PP)，而東涌黃龍坑及潭崗飛瀑，亦驗出每公升8粒。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，聚丙烯(PP)常見於即棄塑膠包裝、外賣盒及即棄餐具，雖然今次溪澗內發現的微塑膠比例不算嚴重，但卻響起重大警號，反映城市河流及海洋的塑膠污染嚴重。她特別指出，在大潭水塘集水區內的潭崗飛瀑亦發現有微塑膠，擔心微塑膠粒會隨水流進入食水系統，威脅市民健康。她又指，選擇檢測地區均屬行山熱點，假日有不少人到上或下游段嬉遊郊遊，微塑膠或因市民郊遊留下塑膠垃圾造成污染，會將是次檢驗結果交給水務署跟進。

她補充微塑膠含有害添加劑，其表面容易依附及積聚有毒物質，可經食物鏈進入人體或在體內累積，以影響人類的神經系統及免疫系統等，尤其孕婦及發育中的小孩較易受到影響。團體呼籲企業減少無謂包裝，並提供無塑購物選擇予消費者，亦呼籲公眾源頭減廢，拒絕購買使用無謂包裝的貨品。