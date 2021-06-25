準備就緒 水上樂園5大主題區 海洋公園︰目標「熱天」啟用

海洋公園水上樂園進入最後籌備階段，正盡快領取各項牌照。園方回應開放日期時以「天氣熱的時候」開幕為目標，未透露具體日期，票價亦於商討後再決定。水上樂園以「探索自然 激浪無限」作品牌宣言，首度公開品牌標誌，標誌(圓圖)有山有海，突顯水上樂園臨海優勢，而其中一個主要設施全天候室內造浪池獲冠名贊助，命名為「天海灣」，並於昨日揭幕。(圖：莊振邦攝)

水上樂園設5個主題區，包括「歡樂堡礁」、「迷失部落」、「躍動流域」、「絕嶺深谷」及「冒險灣岸」，合共27個室內及戶外玩樂設施，包括9條水上滑梯以及多個嬉水地帶。5個區域各有標記符號及亮點，例如「歡樂堡礁」包括廣場和大堂等廣闊區域，作為旅程起點；「迷失部落」設有「天海灣」為首座大型室內造浪池，面積達1,450平方米、本港首個衝浪模擬機和漂流探秘等設施，充滿探險元素。

首晤傳媒的海洋公園副主席龐建貽指，水上樂園是亞洲第一個，以及唯一一個臨海全天候水上樂園，雖然鄰近市中心，但也有「隱世」感覺，依山而建有獨特體驗，相信5個主題區適合不同年齡賓客玩樂。



全天候室內造浪池獲冠名贊助

「迷失部落」的「天海灣」由「宏利」贊助，亦是水上樂園首個獲冠名贊助的設施，龐建貽表示，水上樂園內有27個項目，有意與不同私人機構合作。宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞指，期望標誌經濟在疫情後期復甦，亦冀創造就業職位及推廣健康生活；並會於明年起每年向本地弱勢社群派發3,000張水上樂園慈善門票。

樂園開幕確實日期仍待公布，龐建貽解釋仍有多個牌照有待政府部門批核，包括泳池牌照，但相信可望在「大家流緊汗嘅時間」熱天時開幕。至於票價及疫苗優惠等，龐指管理層正在商討，希望盡快公布，並稱「最緊要大家玩得開心，會有一個相宜價錢」；開幕時防疫措施會跟從當局指示，包括或要求賓客「出水」戴口罩。