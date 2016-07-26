準備復甦 A321neo今首航擁大客機享受 國泰逾九成機組人員已打針

全球疫情雖然仍反覆，隨著部分地方疫苗接種率理想，伴隨推出疫苗護照甚至降低入境限制等，加上本港疫情也相對穩定，航空業正摩拳擦掌準備疫後市民「報復式外遊」。其中國泰航空接收了全新空中巴士A321 neo客機於今日投入服務，首航由本港飛往上海浦東，月內並會調配執行往來內地及台灣的航班。這款新機更是國泰鼓勵市民打針的大抽獎大獎主角，幸運兒可帶同親友登新機開派對，展開一次私人飛機旅程。(圖：徐炯晞)

為經濟復甦作準備，國泰早前鼓勵員工接種新冠疫苗以便編配人手及配合各地免檢疫安排等，國泰航空企業事務總經理黃文傑昨表示，旗下98%機師及逾九成機組人員已打針，而為鼓勵市民齊打疫苗，早前又推出國泰大抽獎，其中大獎「Flycation」活動正是由今日啟航的新客機A321neo提供空中私人派對服務。

新機主要服務區內短途、2至4小時機程的航線，包括首航上海浦東，另將服務往來廣州、杭州、南京、青島、高雄及台北的航班。雖然是短途細機，但國泰顧客體驗及設計總經理羅穎怡表示，新機在機艙設施、舒適度等升級，概念上「睇齊」長途大型客機，例如從長途大機「下放」的座位分隔板到商務客位，提升私隱度；加強燈光照明效果，令感覺更寬敞等。國泰更是首家航空公司在所有客位娛樂系統引入4K螢幕，商務客位螢幕達15.6吋、經濟客位也有11.6吋。稍後更會加入藍牙連接功能，讓乘客配對自己的耳機使用。

新機是國泰2017年訂購，總共32架同型號客機，涉款逾300億元。國泰已接收其中4架，下半年將接收另外2架，至2023年底，機隊將共有16架。32架新機原先部署更新國泰港龍機隊，後來把一半撥予新收購的廉航香港快運「HKExpress」(2022年起陸續加入)，隨去年結束國泰港龍品牌，有關客機再轉到國泰航空機隊。新機有202個座位，當中12個商務客位，其餘經濟客位；引擎及機翼設計令它更有節能、碳排放更低、航程更遠等優勢，駕駛艙加入抬頭顯示器，增加飛行安全性，讓飛機在能見度低下，也可獲個別機場容許升降，減少延誤。