準備起行? 歐盟列港入白名單 泰國120日內旅遊全面解禁

新冠肺炎令全球旅遊業墮入谷底，隨著疫情趨緩，各國正謀求報復式反彈，其中泰國周三宣布冀於120日內全面解禁旅遊業，布吉島將率先於下月1日再次接待外國遊客。歐盟亦取態積極，據報各成員國已同意把美國及港澳台等8個國家及地區，增至容許非必要行程旅客入境的「白名單」內，而原本位列「互惠」名單的港澳地區，據稱會被正式納入白名單。「互惠」名單意指，一方須批准涉及非必要行程的歐盟國家公民旅客入境，歐盟才會給予同等待遇。



泰國總理巴育周三發表全國電視講話，稱目標是120日內全面重啟旅遊、所有商戶恢復正常營運、遊客入境時再沒限制，可在全國自由活動，而準備就緒的旅遊熱點會更快重啟。巴育指，泰國經濟已不能再等所有人接種疫苗及疫情消失，認為有需要冒險重啟旅遊。

泰國較早前已表示布吉會率先接待旅客，但擬定的限制甚多，包括旅客須來自低風險地區、14日前打齊疫苗並持有72小時檢測陰性證明。抵達布吉後須接受檢測及以指定車輛前往酒店；除非在布吉逗留最少14日並接受兩次檢測，否則不可轉赴泰國其他地區。當局下一步計劃是把「布吉模式」擴展至曼谷及清邁等地，最終目標是全國「大解放」。

歐盟方面，除美國及港澳台，阿爾巴尼亞、黎巴嫩、北馬其頓及塞爾維亞亦獲增至白名單內，料最快周五落實。但白名單無法律約束力，相關旅客入境時需否提供「針卡」、陰性檢測證明，又或再接受檢測，則由個別歐盟國家決定，個別國家亦可決定是否自行設立強制隔離期。

此前有8個國家在歐盟白名單內，包括澳洲、新西蘭、日本、新加坡、南韓、泰國、以色列及盧旺達，中國則在上述「互惠」名單內。名單容許歐盟以外國家公民作非必要旅程，每兩周審查一次，指標之一是相關國家過去兩周每10萬居民的病例須少於75宗。據美國疾控中心(CDC)數據，美國目前每10萬人有73.9宗病例，部分歐盟成員國此前已允許接種了疫苗的美國人入境，美國則仍禁止大部分歐盟國家公民入境。

歐盟委員會主席馮德萊恩較早前稱，是時候安全地重啟旅遊業，強調措施有煞停機制。分析指，歐盟列美國入白名單，對法航及漢莎等多間依賴跨大西洋航線的航空公司注入強心針，亦是希臘及西班牙等倚重旅遊業的歐盟國家的喜訊。

本港旅遊業界︰單邊放寬幫助不大

本港旅遊業界立法會議員姚思榮表示，歐盟納港入白名單某程度上是好事，顯示外國對本港防疫有信心，不過相信實際對業界幫助不大，因本港暫仍維持現有外防輸入策略，即港人外遊歐洲，返港仍須接受檢疫，因此誘因不大，故白名單只對探親和商務客等不介意返港隔離人士有吸引力。要真正復甦對歐洲旅遊業，他認為有待疫苗護照政策落實，互認疫苗，採取相同入境標準才有望真正復甦。

旅遊業議會主席黃進達亦指，歐洲單邊放寬入境未至於對業界有大幫助，且歐洲雖普遍地方疫苗接種情況理想，但也非全歐洲都疫情穩定，相信即使將近暑假，港人也未必考慮到歐洲出遊，業界較寄望澳門及內地免隔離通關。至於泰國擬全面放寬旅客入境，黃進達認為地點較近等原因對旅客或較吸引，且航空公司增加航班也相對歐洲容易，但始終是單邊放寬，明知返港要隔離也要去泰國的港人，相信為數不多。