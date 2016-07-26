滯菲印港人持認可針紙 周三可回港與外傭睇齊

菲律賓和印尼外傭若持有由當地發出，並獲港府認可的新冠疫苗接種紀錄，昨起已可來港工作，惟有滯留該兩國的港人批評，安排並未有涵蓋他們。食物及衛生局昨晚宣布，香港居民若持有由該兩國相關主管當局確認的「針紙」，明日(9月1日)起將可從A組高風險地區登機來港，返港後更可選擇一般指定酒店檢疫，毋須如外傭般只能入住荃灣絲麗酒店。



另外，屬世衛指明當地監管機構為嚴格監管機構的27個歐盟成員國，早前已實施新冠數碼通行證機制，本港會接受機制下認可的「針紙」。就機制近期認可由北馬其頓、聖馬力諾、土耳其、烏克蘭及梵蒂岡發出的疫苗接種紀錄，港府明日起亦會認可由這5個歐洲國家發出的「針紙」。屆時，將有46個地區的紀錄獲港府認可，而政府亦正與其他A組高風險地區就紀錄認可安排進行商討。

疫情方面，本港昨增3宗輸入個案，其中從埃及來港的24歲男子(#12109)和土耳其抵港的27歲男子(#12110)已打齊兩針。初步確診則少於5宗。