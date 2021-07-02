滴滴上市｜嚴重違法收集使用個人資料 國家網信辦要求滴滴出行下架

內地網約車平台「滴滴出行」App被政府要求下架。國家網信辦今日表示，根據舉報及經檢測證實，滴滴出行App有嚴重違法違規收集使用個人資料問題，故按網絡安全法要求應用商店下架滴滴出行App，並要求滴滴出行嚴格按照法律要求認真整改。滴滴出行隨即回應稱，堅決落實相關部門要求，真誠感謝主管部門指導排查風險，將會認真整改，不斷提升風險防範意識和技術能力，持續保護使用者隱私和數據安全。滴滴出行又指，上周六已暫停新用戶註冊，已下載滴滴出行App的用戶則不受影響。

否認「把數據打包給美國」

滴滴出行上周三在美國上市，微博隨即有人發文，質疑滴滴出行「把數據打包交給美國」。國家網信辦上周五宣布，為「防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益」，對滴滴出行展開網絡安全審查，期間停止新用戶註冊。滴滴出行副總裁李敏上周六在微博發文，強調「滴滴國內使用者的數據都存放在國內伺服器，絕無可能把數據交給美國」，並指惡意造謠者雖然已主動刪文，「但我們堅決起訴維權」。

外電指滴滴上市前更新私隱政策

另外，路透社今晚指出，滴滴出行曾在上周二、即上市前一天，更新用戶資料與數據私隱政策，本周三生效。報道無提及更新內容，又指滴滴出行未有回應為何在當日更新有關政策。