漁夫之寶｜人口僅2.5萬小城 獲漁夫之寶後人捐4.3億遺產︰難以置信！

漁夫之寶潤喉糖如今家傳戶曉，全賴其創辦人洛夫豪斯(James Lofthouse)的後人多琳(Doreen Lofthouse)，將之發揚光大。多琳於今年3月與世長辭，終年91歲，至近日傳出她把4,140萬英鎊(約4.3億港元)遺產，捐予人口只有約2.5萬人的家鄉小城，當地市議會直言感到難以置信(unbelievable)，款項將用於市內建設。

3位「講不出聲」沙啞漁夫 觸發潤喉靈感

多琳及其家族成員於1994年成立了洛夫豪斯慈善基金會，其逾4.3億元的遺產透過基金會捐予位於英國蘭開夏郡的小城弗利特伍德(Fleetwood)。弗利特伍德是個海岸小城，為1865年洛夫豪斯發明漁夫之寶的地方。發明漁夫之寶的洛夫豪斯是一位藥劑師，他一天跟3名漁民傾談，發現他們聲音沙啞，無法說出當天漁穫情況，於是靈機一觸發明含有甘草、桉樹及薄荷醇的藥水，給漁夫們服用，乃是漁夫之寶雛型。洛夫豪斯不久研發出喉糖，在附近地區耳目相傳，其後擴大生產線，於七十年代外銷至北歐及德國等地。

15歲輟學女文員助「漁夫之寶」變名牌 喉糖外型源於衫鈕

據稱多琳於15歲輟學，在洛夫豪斯家族的藥房任職文員，她於1960年嫁入洛夫豪斯家族，第一任丈夫是艾倫(Alan Lofthouse)，二人育有一子，但其後離婚；1973年她改嫁家族另一成員東尼(Tony Lofthouse)。英國廣播公司(BBC)指，多琳於六十年代起以其企業技巧，幫助漁夫之寶開拓海外市場，令其成為國際品牌，目前暢銷全球120個國家，年銷50億粒，為公司帶來每年5,500萬英鎊(約5.88億港元)收入，據報漁夫之寶的外型，靈感來自她一件連身裙的鈕扣。

多琳自九十年代起，與家人熱心捐款造福弗利特伍德，被譽為「弗利特伍德之母」。弗利特伍德市議會副主席斯蒂扎克(Mary Stirzaker)回應今次捐款時，盛讚多琳是位了不起及慷慨無比的女士，「那是一筆金額大得令人難以置信的款項」，指希望與基金會合作，共同處理將惠及該城的項目，包括吸引更多訪客前來。

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