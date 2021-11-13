漁護署：不捕捉郊區野豬「人道毀滅」 擬發狩獵牌擴禁餵區

上周有野豬咬傷男輔警，漁護署隨後決定採取新措施，每月在市區捕捉野豬，並人道毀滅。漁護署助理署長陳堅峰在電台表示，新措施是爲了保障市民安全，署方只會針對習慣在市區出沒的野豬，不會捕捉郊區的野豬，又說署方目標每月在有大量野豬出沒的黑點採取5次行動，亦會加強執法工作，打擊非法餵飼野豬。不過，有關注組則在電台反對有關做法，批評署方事前沒有諮詢公眾或動物保護組織。

陳堅峰說，今年首10月已有11宗野豬傷人個案，認為人為餵飼活動令部分野豬習慣在市區覓食，不怕人類，當局會考慮研究擴大禁餵區，呼籲市民不要當野豬是寵物餵飼。他又指，不排除用任何方法解決野豬問題，包括發出狩獵牌照予狩獵隊亦是現時考慮的方法。

關注組批事前無諮詢

香港野豬關注組幹事黃豪賢則在電台指，有人餵飼野豬、沒有處理好垃圾筒廚餘等，均令到野豬進入市區。他說，野豬除非受到挑釁，否則不會主動攻擊人，認為漁護署可以繼續採取「捕捉、絕育、放回」政策，批評署方今次人道毀滅野豬的措施，沒有諮詢公眾或動物保護組織。

區議員指漁護署現時政策成效低

至於南區區議員梁進則指，近期每日都收到有市民指見到野豬，現時野豬會佔據行人路、巴士站、馬路等，認為漁護署的「捕捉、絕育、放回」政策成效太低。他又指，餵飼野豬人士「好心做壞事」，認為執法上應加強阻嚇性。

上周二(9日)北角發生野豬咬傷男輔警事件，輔警傷勢嚴重，臀部及右小腿被咬傷，傷人野豬則慌不擇路，跳落10米深山坡，傷重死亡。事件引發社會對野豬走入市區的安全關注，漁護署隨即於3日後宣布會捕捉在市區出沒的野豬並作人道毁滅。

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