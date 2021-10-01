潘朵拉文件｜多國政要離岸公司擁資產 本港兩前特首榜上有名

由英國廣播公司(BBC)及衛報(The Guardian)等全球150多間傳媒組成的「國際調查記者聯盟」(ICIJ)，公布至今為止調查規模最大的「潘朵拉文件」(Pandora Papers)，涉及近1,200萬份秘密文件和檔案，揭露35位現任及前任國家元首、逾300名公眾人物，以及130個富商的離岸資產操作，當中調查對象亦包括本港兩位前行政長官董建華及梁振英。

BBC報道指出，文件顯示約旦國王阿卜杜拉二世，在英國及美國等地購買了15套住宅，房產共值超過1億美元；英國前首相貝理雅與妻子在倫敦購買辦公室時，節省了超過31萬英鎊的印花稅，並購買了一間擁有該建築物的離岸公司；俄羅斯總統普京與位於摩納哥的秘密資產有聯繫；捷克總理巴比什則未有申報一間離岸投資公司，該公司曾以1,200萬英鎊在法國南部，購入一座價值高達2,200萬美元的莊員。

潘朵拉文件提及前特首董建華梁振英

另外，本港兩名前特首、現任全國政協副主席董建華及梁振英亦榜上有名。國際調查記者聯盟表示，「潘朵拉文件」來自全球14間離岸公司註冊代理人及顧問公司，他們協助客戶設立及管理離岸公司，以隱藏資金和資產所有權。當中，包括不少本港政商名人使用其服務的「恒泰信託（BVI）有限公司」(Trident Trust Company (BVI) Limited)及「盛亞信託」(Asiaciti Trust Asia Limited)。