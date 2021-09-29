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潘朵拉文件｜揭全球逾300領袖官員藏富 普京緋聞情婦擁摩納哥3200萬豪宅
2 小時前
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潘朵拉文件國際調查記者聯盟ICIJ普京摩納哥離岸公司秘密資產
潘朵拉文件｜揭全球逾300領袖官員藏富 普京緋聞情婦擁摩納哥3200萬豪宅
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ICIJ周日公開調查報告。

 「國際調查記者聯盟」(ICIJ)周日公布名為「潘朵拉文件」(Pandora Papers)的調查報告，指91個國家和地區的逾300名世界領袖、法官、市長和軍方將領等官員及富豪，透過離岸公司隱藏龐大財富，包括35名前任和現任總統、總理和元首，部分涉及貪污和避稅。其中與俄羅斯總統普京有關聯的「秘密資產」引起英美傳媒關注，報道指現年46歲、背景平凡俄國女子克里沃諾吉赫(Svetlana Krivonogikh)，坐擁摩納哥一個價值410萬美元(約3,200萬港元)的全層豪宅，所持資產估計達1億美元(約7.8億港元)，盛傳她是普京情婦。
 

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普京
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普京緋聞情婦克里沃諾吉赫忽然富貴。(互聯網、路透社、美聯社)

這是繼5年前「巴拿馬文件」後，ICIJ再次披露離岸公司為政要富人隱藏資產，今次涉及近1,200萬份文件超過上次，從英屬處女島、伯利茲、巴拿馬、塞浦路斯、阿聯酋、新加坡和瑞士14間金融機構取得，並由全球逾100間傳媒的超過650名記者調查。報告揭露在2003年9月，英屬處女島離岸公司Brockville Development Limited購入摩納哥蒙地卡羅賭場的4樓豪宅，而該公司又由兩間巴拿馬註冊的公司持有，層層掩護下，記者最終追查到業主是克里沃諾吉赫。英國《衛報》稱，其他傳媒報道指克里沃諾吉赫在聖彼得堡的政府公共房屋成長，與5個家庭共用廚房和浴室，是一名商科學生，於一間店舖任清潔員，九十年代尾認識了普京。俄羅斯網媒2020年稱兩人育有一名女兒，在克里沃諾吉赫購下摩納哥豪宅那年出生。

普京甚少提及私生活，與育有兩女的妻子在2013年離婚。普京圈內的權貴也有在摩納哥置產，當地律師向《衛報》說，這裡無人理會錢來自何處，不存在審查文化，也毋須報稅。

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約旦國王阿卜杜拉二世
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前英揆貝理雅

與董建華現報告   梁振英指有人炒作

報告又指約旦國王阿卜杜拉二世，透過離岸公司在英國及美國等地擁有15個物業，共值逾7.8億港元。約旦王室回應指國王以私人財產置業，基於私隱和安全無披露，不存秘密。英國前首相貝理雅與妻子則收購了一間離岸公司，而該公司購入倫敦一個辦公室，貝理雅夫婦被指逃避支付約330萬港元印花稅。捷克總理巴比什則未有申報持有一離岸投資公司，該公司曾購入法國一座價值約1.7億港元莊園。報告也提及香港兩名前特首董建華及梁振英，指他們透過離岸公司持資產。梁振英被質疑任內未有申報，他在個人社交網頁回應，指報告炒作他作為行政長官時的申報情況，強調當年有申報直接持有的公司股權，並將所有股權交由信託管理，又指在就任之前，已啟動辭任董事程序，但各地法律及合約手續不同，未必能即時生效。他指有關報道有誤導成分，已交給律師處理。
 

潘朵拉文件｜揭全球逾300領袖官員藏富 普京緋聞情婦擁摩納哥3200萬豪宅

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/潘朵拉文件｜揭全球逾300領袖官員藏富-普京緋聞情婦擁摩納哥3200萬豪宅-287363
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