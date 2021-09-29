潘朵拉文件｜普京「情婦」擁摩納哥3200萬住宅 傳誕下一女

「國際調查記者聯盟」(ICIJ)周日公布名為「潘朵拉文件」(Pandora Papers)的調查報告，揭露35名世界領袖，包括括前任和現任總統、總理和元首，以及逾90個國家的法官、市長和軍方將領等官員，透過離岸公司掩藏龐大財富，其中與俄羅斯總統普京有關聯的「秘密資產」引起英美傳媒關注。報道指，現年46歲、背景平凡俄國女子克里沃諾吉赫(Svetlana Krivonogikh)，坐擁摩納哥賭場下層一個價值410萬美元(約3200萬港元)的全層住宅，所持資產估計達1億美元(約7.8億港元)，盛傳她是普京情婦，28歲時為他誕下一女，並在同年購入該豪宅。

潘朵拉文件｜普京任聖彼得堡副市長時認識

在2003年9月，英屬處女島離岸公司Brockville Development Limited購入摩納哥蒙地卡羅賭場的4樓豪宅，而該公司又由兩間巴拿馬註冊的公司持有，層層掩護下，記者最終追查到業主是克里沃諾吉赫，她在聖彼得堡和莫斯科也擁有房產。英國《衛報》稱，其他傳媒報道，克里沃諾吉赫在聖彼得堡的政府公共房屋成長，與5個家庭共用廚房和浴室，是一名商科學生，於一間店舖任清潔員，直至九十年代尾，她似乎獲普京「資助」。據悉，克里沃諾吉赫也持有與普京有關聯的銀行和滑雪度假村的股份，以及遊艇等。

普京甚少提及私生活，與育有兩女的妻子在2013年離婚。在2020年，俄羅斯獨立傳媒、調查報道網媒Proekt報道， 普京任聖彼得堡副市長時認識克里沃諾吉赫，並成為戀人。當普京攀向權力核心時，兩人被拍到同乘飛機出遊。普京在1998年成為情報機關聯邦安全局局長，然後出任總理，最後在2000年接替葉利欽成為總統。3年後，克里沃諾吉赫誕下女兒Elizaveta，又名Luiza，Proekt聲稱其父親是普京。Proekt之後又搶先報道Luiza的社交網生活，包括出席派對的圖片和朋友來自權貴家庭等，Proekt最後被當局禁刊。

潘朵拉文件｜普京圈內權貴摩納哥置產

除了克里沃諾吉赫，普京圈內的權貴也有在摩納哥購置產，當地律師Dominique Anastasis向《衛報》說，這裡是「海邊莫斯科」，無人理會錢來自何處，不存在審查文化，也毋須報稅。摩納哥俄羅斯人圈子中包括前蘇聯官僚Gennady Timchenko，他自1990年代已與普京交好，並於1991年獲普京批出石油出口牌照，之後又與別人合夥創立以瑞士為總部的石油出口公司Gunvor，一直有傳普京是該公司背後秘密合夥人。普京否認與「潘朵拉文件」提及的公司有關，而正在監獄服刑的反對派領袖納瓦爾尼曾稱普京是「全球最有錢的人」。

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