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潘母邀對質無人赴約 鄧炳強促台方停止政治操弄
20 分前
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陳同佳案鄧炳強潘曉穎陳同佳台灣
潘母邀對質無人赴約 鄧炳強促台方停止政治操弄
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潘曉穎母親

台灣殺人案疑犯陳同佳因洗黑錢罪在港服刑出獄近2年，至今未兌現赴台自首承諾。案中死者潘曉穎的母親早前邀請陳同佳、協助陳同佳的牧師管浩鳴、保安局長鄧炳強、民建聯議員李慧琼及周浩鼎昨早11時到政總外當面對質，並打算讓陳同佳即場打電話投案，但各人早前已表明拒絕應約。昨日依時現身的潘媽媽向傳媒表示，無人出席屬「預料之內」，斥「其身不正」的人不會敢見她。

對於鄧炳強早前接受傳媒訪問時稱，陳同佳已就在香港所犯的罪行服刑完畢，「在這件事上保安局沒有角色」。潘媽媽反駁「點會冇角色？」她認為，「香港(政府)可以做的有很多，香港未曾嘗試就說沒有角色、不做事，可以在香港審理、為何不嘗試？」潘母期間一度哽咽說死去的女兒仍未可沉冤得雪，希望香港政府可以特事特辦，在香港審理案件。她又指陳同佳尚未就殺人的罪行服刑，質疑現時就讓陳同佳更生的做法，令香港變成逃犯天堂。

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鄧炳強

鄧炳強望「中國台灣當局拿出勇氣」

沒有赴約的鄧炳強，昨於相同時間在政總旁的立法會大樓出席會議，他會後見傳媒表示對潘媽媽「非常同情」，並質疑「中國台灣為何要政治操弄」，呼籲「潘媽媽同我哋一齊」，促請台灣「攞返人性、攞返公義」，好讓陳同佳赴台自首。鄧炳強強調，台灣是中國不可分裂的一部分，並警告台方任何政治操弄均不會改變這個事實。被問到昨早為何沒有應約，鄧炳強重申當陳同佳前往台灣後，警方便會提供一切協助。

潘母邀對質無人赴約 鄧炳強促台方停止政治操弄

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/潘母邀對質無人赴約-鄧炳強促台方停止政治操弄-289552
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