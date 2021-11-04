潛艇撞山｜美軍解除3名軍官職務

美國海軍核動力潛艇康涅狄格號上月在南海撞到海底山事件，美國海軍第七艦隊宣布解除潛艇上3名高級軍官，包括正副艦長職務。但當局仍未公開為何潛艇會撞山以及潛艇受損情況。

事發於上月2日，康涅狄格號在南海發生碰撞事件，造成艦上一批美軍受傷，潛艇其後駛到關島檢查。美國海軍在事發後5日才公布事件，日前表示，調查後確認康涅狄格號撞到一座海底山，但至今未有公開事發原因及經過。

艦隊司令指倘作出謹慎決定可避免意外

美軍第七艦隊周四(4日)發聲明，指艦隊司令托馬斯(Karl Thomas) 認為，艦上人員若能作出謹慎決定及可靠判斷，依照程序作出航線規劃，同時留意團隊執行指令情況和做好風險管理，將可以避免意外。托馬斯對3人失去信心，決定解除康涅狄格號艦長阿利拉尼的職務，與他一起被解職的還有副艦長卡欽，以及同時擔任水手長的聲納技術主任羅杰斯。

但聲明仍未有提到康涅狄格號為何及如何撞山，以及潛艇受損情況，只指康涅狄格號將返回華盛頓州的母港維修。

中國外交部促美交清楚交代

在北京，外交部發言人早前指，美國沒有清楚交代外界嚴重關切和疑慮的問題，亦未明確說明事發具體地點，潛艇航行意圖和有沒有造成核洩漏等，並促請美國停止派軍艦軍機滋事挑釁和停止損害別國主權安全。

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