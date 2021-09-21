Am730
Am730
Am730
Am730
News
潛艇風波｜拜登晤莫里森強調美英澳結盟有利世界
1 小時前
#Hashtags
潛艇風波拜登莫里森馬克龍法國歐盟Aukus核潛艇印太地區
潛艇風波｜拜登晤莫里森強調美英澳結盟有利世界
news-images
莫里森到紐約出席聯合國大會，昨與拜登會晤。(美聯社)

澳洲上周宣布改與美、英兩國結盟簽署印太安全協議AUKUS，獲美國協助自行建製核動力潛艇，因而取消與法國簽署的潛艇合約，觸怒了法國，法國外長勒德里昂周一更稱事件引發美、法兩國「信任危機」。美國總統拜登昨接見到紐約出席聯合國大會的澳洲總理莫里森，強調美、英、澳3國結盟是為了世界好，「這超越我們的夥伴關係，我們的夥伴關係與世界其他民主國家站在一起」，又指澳洲是美國最緊密和可靠的盟友。莫里森則指這是為應對全球挑戰。兩人都無回應記者有關新協議觸怒法國的提問。

news-images
澳洲取消法國潛艇訂單，引發美國與法國的「信任危機」。圖為法國潛艇本月1日駛往美國康涅狄格州一個海軍潛艇基地。(美聯社)

美法英德4方會議突取消

拜登至今還未回應法國的不滿，正尋求與法國總統馬克龍通電話討論今次風波，而美國國務卿布林肯和勒德里昂會出席、原定今日舉行的美、法、英和德國多邊會議，白宮稱因日程問題取消，未知是否與潛艇風波有關，法國傳媒透露是法國政府提出取消。德國和歐盟在事件上都表明支持法國，歐盟內部市場專員布雷頓稱，除了潛艇事件，美國從阿富汗撤軍，以及保留前特朗普政府時期的旅遊限制，均令歐盟對美國感失望。

相關新聞：

聯合國大會｜習近平：民主改造他國貽害無窮　拜登：反對較強大國家以經濟逼迫

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/潛艇風波｜拜登晤莫里森強調美英澳結盟有利世界-285821
#Hashtags
潛艇風波拜登莫里森馬克龍法國歐盟Aukus核潛艇印太地區
Am730

本土地區組織「慈雲山建設力量」即日解散

疫苗接種｜「即日籌」半日近千人用　聶德權爭取本月公院設注射站

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
本土地區組織「慈雲山建設力量」即日解散
Am730
Am730
疫苗接種｜「即日籌」半日近千人用　聶德權爭取本月公院設注射站
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多