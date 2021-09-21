潛艇風波｜拜登晤莫里森強調美英澳結盟有利世界

澳洲上周宣布改與美、英兩國結盟簽署印太安全協議AUKUS，獲美國協助自行建製核動力潛艇，因而取消與法國簽署的潛艇合約，觸怒了法國，法國外長勒德里昂周一更稱事件引發美、法兩國「信任危機」。美國總統拜登昨接見到紐約出席聯合國大會的澳洲總理莫里森，強調美、英、澳3國結盟是為了世界好，「這超越我們的夥伴關係，我們的夥伴關係與世界其他民主國家站在一起」，又指澳洲是美國最緊密和可靠的盟友。莫里森則指這是為應對全球挑戰。兩人都無回應記者有關新協議觸怒法國的提問。

美法英德4方會議突取消

拜登至今還未回應法國的不滿，正尋求與法國總統馬克龍通電話討論今次風波，而美國國務卿布林肯和勒德里昂會出席、原定今日舉行的美、法、英和德國多邊會議，白宮稱因日程問題取消，未知是否與潛艇風波有關，法國傳媒透露是法國政府提出取消。德國和歐盟在事件上都表明支持法國，歐盟內部市場專員布雷頓稱，除了潛艇事件，美國從阿富汗撤軍，以及保留前特朗普政府時期的旅遊限制，均令歐盟對美國感失望。

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