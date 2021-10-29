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潛艇風波｜拜登晤馬克龍 承認處理手法笨拙欠優雅
23 分前
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潛艇風波｜拜登晤馬克龍 承認處理手法笨拙欠優雅
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拜登晤馬克龍，承認潛艇風波處理手法策拙欠優雅。(AP)

美國總統拜登與法國總統馬克龍，趁在意大利羅馬出席二十國集團(G20)峰會期間會面，是潛艇交易風波後兩人首次會晤。拜登承認在潛艇交易告吹引發的外交風波上美國表現笨拙，有欠優雅，強調法國是美國非常重要盟友。

馬克龍在法國駐梵蒂岡大使館門外以笑容迎接拜登，是潛艇交易風波後兩人首次會晤。拜登向馬克龍承認處理手法做得很笨拙，有欠優雅，他指，美國以為法國已被告知這項(澳法潛艇)交易未能完成，強調法國是極其重要的夥伴及忠誠盟友，兩國沒有不能合作的地方。

馬克龍以愛情比喻信任  以實際行動證明更好

馬克龍被問到兩國關係是否得到修補時，他指，經已澄清需要澄清的事，形容信任就如愛情，口講是好，但以實際行動證明會更好，認為兩國該放眼未來，防止再出現類似誤會，美國對歐洲的防務做出了強而有力的承諾。

馬克龍指出，美國並非唯一處於危機中的個體，正如拜登所言，現在重要的是毫不含糊地保證，這樣的局面未來不可能再出現，以達致更緊密的協調及合作。

澳洲上月與美國、英國建立印太安全夥伴關係，美英將協助澳洲建造核潛艇，澳洲隨即決定終止向法國購買12艘常規動力潛艇，合約價值達560億歐元，引起法國強烈不滿。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/潛艇風波｜拜登晤馬克龍-承認處理手法策拙欠優雅-290860
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