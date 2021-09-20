潛艇風波｜法駐美大使：事前未獲知會取消潛艇合約

澳洲取消與法國的潛艇合約引發外交風波，被召回國的法國駐美大使艾蒂安(Philippe Étienne)接受法國傳媒訪問，重申法國從未獲澳洲提前知會會取消潛艇合約。

艾蒂安表示，在澳洲宣佈與美英達成協議前數天，法國內閣官員曾與澳洲官員會面，當時澳洲官員沒有任何迹象顯示潛艇交易將被取消，直至上星期三(15日)早上才得知，但為時已晚。艾蒂安說，他離開華盛頓已經是法國政府的回應，標誌著法國反應的嚴重性，政府高層仍在討論下一步行動。 正在美國準備出席聯合國大會的英國首相約翰遜表示，英法關係堅不可摧，英國會繼續與所有盟友討論，如何令美英澳新組建的聯盟發揮作用，同時不會排他和造成分裂。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)於周日(19日)稱，法國「早就知道我們擔心法國打造的潛艇艦隊無法滿足澳洲的需求。」

法國集團與澳洲墨爾本簽下火車訂單

在潛艇風波之下，法國阿爾斯通集團(Alstom)宣布，與澳洲第二大城市墨爾本簽下訂單，將提供25列有6節車廂的阿爾斯通X'Trapolis列車，合約價值高達3億歐元。

阿爾斯通指，這些列車將會在澳洲的維多利亞州製造，至少60%材料取自當地。阿爾斯通集團在墨爾本附近的巴拉瑞特(Ballarat)設有工廠。

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