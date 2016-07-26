潛艇風波｜美法謀修補裂痕 拜登馬克龍同意下月會面

美、英兩國上周與澳洲達成新安全協議AUKUS，令法國損失與澳洲達成的270億歐元(約2,464億港元)潛艇合約，巴黎當局卻在消息公布前數小時才獲知會，導致法國與3國關係決裂。事件擾攘數日後，美國總統拜登昨終成功與法國總統馬克龍通電話，雙方同意下月底在歐洲會面，又發表共同聲明稱，盟友之間的公開咨詢將有利目前情況。

法國形容AUKUS背叛了法國，馬克龍更罕有地召法國駐美國和駐澳洲的大使回國，以示抗議。美法兩國領袖通電話後，法國大使將返回美國，但駐澳洲大使會否返回崗位暫未知。拜登重申法國和歐洲國家參與亞太區事務非常重要，也認同歐洲加強防衛的重要。美國官員透露，出席聯合國大會的國務卿布林肯，今日將與法國外長勒德里昂舉行雙邊會談。

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