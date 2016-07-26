潛艇風波｜開口得罪人？約翰遜法文說「放過我吧」籲法國控制住自己情緒

美英澳3國與法國鬧出的潛艇風波，在美法領袖昨通電話後有平息跡象。法國過去數天都將矛頭指向美國，以及對其取消潛艇購買合約的澳洲，反觀印太新安全協議AUKUS另一成員英國則被法國當「透明」，未有公開指摘。到紐約出席聯合國大會的英國首相約翰遜周二與美國總統拜登見面，並未有提及事件，但翌日見記者時，爆肚說：「我只是認為這是時候，讓我們部分最親愛的朋友在此事上prenez un grip(法文、意謂控制住自己情緒)、donnez-moi un break(法文、意謂放過我吧)，因為這對全球安全基本上是重大一步。」約翰遜補充稱，AUKUS協議不是排除任何人，也不是對抗中國，只是加強英、美、澳3國聯繫和友誼。

約翰遜回應潛艇風波愈描愈黑

約翰遜有關言論似乎進一步激怒法國，兩名法國外交消息人士向路透社稱，接獲指示即時減少與英國接觸。其中一人說：「『全球化英國』(Global Britain)似乎是要提升英國在全球地位，而將歐洲邊緣化。我們不能接受」。Global Britain是約翰遜在英國脫離歐盟後的口號，展示英國的野心。

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