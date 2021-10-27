潛艇風波｜馬克龍與莫里森風波後首度通話

法國總統馬克龍與澳洲總理莫里森(Scott Morrison)通電話，是兩國出現潛艇合約風波以來首次。

法國愛麗舍宮表示，馬克龍向莫里森指出，澳洲取消與法國的潛艇合約，令兩國戰略夥伴關係倒退，互信關係受損，亦對涉及的承包商和企業造成影響，敦促澳洲政府採取切實行動，體現澳洲當局重新界定兩國關係基礎，及繼續在印太地區採取聯合行動的政治意願。兩人又談及氣候問題，馬克龍敦促莫里森承諾停止開採煤炭和以煤炭發電。

澳洲總理府辦公室表示，莫里森對於與馬克龍通電話感到高興，兩人就雙邊關係進行坦誠的討論，期待未來就兩國共同利益、特別是印太地區議題合作。澳洲國防部長達頓形容對話有建設性，重申澳洲是基於國家利益作出決定，期望可以逐步恢復與法國的關係。

法澳領袖將於G20峰會上碰面

法澳領袖將於稍後羅馬召開的二十國集團(G20)峰會上碰面。

澳洲上月與美國、英國建立印太安全夥伴關係，美英將協助澳洲建造核潛艇，澳洲隨即決定終止向法國購買12艘常規動力潛艇，合約價值達560億歐元，引起法國強烈不滿。

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