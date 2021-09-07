澳最高法院裁定媒體要為社交媒體留言負責

讀者的留言，媒體本身無法控制，不過澳洲最高法院周三(8日)就裁定，媒體公司對讀者於社交媒體的留言都需要負上責任。

事緣2016年的一宗案件，一名17歲少年Dylan Voller在拘留所遭受殘酷對待，Voller 被鎖在椅上並被包着頭部的相片震驚全澳洲，並引起澳洲北領地調查青少年拘留所的虐囚行為。然後相關媒體將報道放在社交媒體亦引起討論。在2017年初獲釋的 Voller，同年起訴《悉尼先驅晨報》指在相關報道的社交媒體留言，有涉嫌誹謗，而《悉尼先驅晨報》卻容許這些留言出現。

案件最初由新南威爾士州法院開審，並就傳媒公司是否知道讀者的指控，並有意圖的傳遞給他們。當時新南威爾士州認為傳媒有此責任。之後傳媒上訴至澳洲最高法院。澳洲最高法院周三維持原判，並由多數法官認為傳媒公司有促使、鼓勵及因此而發布相關的報道去引導相關言論，故此傳媒公司也是相關留言的發布者。

媒體試行封鎖留言功能

Voller的代表律師指：「這判決為相關責任下了定義，當擁有龐大資源的傳媒公司，他們應知道某些人士可能被誹謗的情況下，去監督他們發行的公眾留言。」然而傳媒代表就指：「我們顯然就結果感到遺憾，這令我們未來在社交媒體張貼甚麼產生了後果。」

在裁決前，就有澳洲媒體公司，包括國家媒體的ABC已經測試在Facebook上關閉某些留言功能。而有法律專家指，有關裁決擴闊有關言論自由的。