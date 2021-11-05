澳洲樹熊受沉默「殺手」威脅

一沉默「殺手」正在澳洲樹熊之間傳播，野生動物專家警告，澳洲大部分地區的樹熊有可能死亡。這個沉默殺手是可經性交傳染的性病「衣原體」(chlamydia)，每年全球有逾1億人感染，若不治療可致不育。對樹熊來說，衣原體可導致失明及其生殖道長出痛楚的囊胞，這可造成不育，甚至死亡。還有用來治療的抗生素可損毀樹熊的腸道菌群，樹熊須用它來消化主要日常食物尤加利樹葉，導致部分染病樹熊在治愈後可能餓死，而衣原體也是一種可快速傳播的疾病。

13年間受感染樹熊數目遽增

根據統計，在2008年，於新南威爾士東北部郊區城鎮Gunnedah，只有10%樹熊感染衣原體，但至2015年增至60%，現在則約有85%樹熊受感染。專家指，不少雌性樹熊染病後一年內不育，最多是兩年內，即使牠們治好生存下來，也不能繁殖後代，樹熊數目會逐漸減少。Gunnedah的情況也可能出現在全澳洲，令早已受山火及樹林砍伐活動影響而減少的樹熊數目，進一步惡化。專家目前正研究對付衣原體的疫苗，希望能拯救樹熊免其滅絕。