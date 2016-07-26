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澳洲爆疫 Delta攻陷8校 布里斯班禁足令延長
48 分前
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澳洲爆疫 Delta攻陷8校 布里斯班禁足令延長
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軍人出動協助悉尼警方執行防疫措施。(路透社)
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布里斯班愈來愈多學校現確診，學校關閉防疫。(互聯網)

澳洲控制變種新冠病毒Delta蔓延陷苦戰，昆士蘭省昨新增13宗確診，學校爆疫群組已累計31宗，首府兼全國第三大城市布里斯班(Brisbane)有最少8間學校有確診，該市封城民眾禁足在家的措施原定周二屆滿，但昨宣布延長至周日，禁足令亦擴大至昆省東南全部11個行政區。布里斯班的學校群組零號患者相信是一名17歲少女，與兩宗輸入個案有關聯。

昆省有10名9歲以下兒童確診，大部分與布里斯班郊區一間學校有關。群組首宗確診為布里斯班學校Indooroopilly State High School的17歲女學生，其病毒基因排序與兩名從海外回國的旅客有關聯，但她與兩人並無接觸，中間的傳播鏈不明。該女學生的父母和兩名兄弟姊妹稍後確診，其中一人就讀Ironside State School，而一名替她補習的昆士蘭大學醫科學生也染疫。之後有10宗確診與Ironside State School有關，另有5宗為該校確診的緊密接觸者；5人在該校上空手道班亦確診，包括一名就讀Brisbane Grammar School的學生，他的父親亦受感染。另一所學校昨也證實一名學生確診。澳洲防長達頓亦因兒子就讀學校有確診，須在布里斯班隔離。


悉尼軍人街上巡邏捉違禁足者
悉尼所在的新南威爾士省昨新增207宗確診，逼近上周的16個月新高。悉尼昨起派出約300名無配備武器的軍人，協助警方「家訪」確診者，確保他們遵守隔離規定。軍人也會與警員一起在悉尼最多確診的地區巡邏，確保民眾遵守禁足令。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/澳洲爆疫-delta攻陷8校-布里斯班禁足令延長-278611
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