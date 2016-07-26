澳洲首都特區通過 性行為偷除避孕套為刑事罪行

澳洲廣播公司(ABC)報道，澳洲首都特區議會昨天一致表決通過「2021年刑事(偷除套)修訂法案」(Crimes (Stealthing)Amendment Bill 2021)。

隨著該法案通過，當地「1900年刑事法案」（Crimes Act 1900）已增列條文明訂，任何人在性行為的過程中，若是未取得伴侶同意下偷偷除掉保險套，將會面對刑事責任。

報道指出，澳洲首都特區是全澳洲第一個訂立相關法例的地區。對此，推動這次修法的自由黨議員Elizabeth Lee表示驕傲。

Elizabeth Lee指出，這次修例的目的，是要對付在性行為過程中「蓄意假裝」有戴避孕套的行為。她解釋，偷拔套的行為會帶來多種風險，會對他人造成身心創傷，包括疾病傳染、意外懷孕、憂鬱、焦慮，甚至創傷後壓力症候群(PTSD)。

Elizabeth Lee提到，澳洲維多利亞州有一宗相關案件，在經歷2年多的訴訟過程後，當地法院至今仍然未有判決結果。她表示，不希望類似事件在首都特區重演，故決意推動修法，要讓日後法院處理相關案件時依法可依。她強調，推動相關修法也是要向廣大社會釋出明確的訊息，讓大家知道偷拔套的行為是不能接受的。

檢察總長曾指偷除套是強暴

首都特區檢察總長Shane Rattenbury於4月時曾指出，偷除套的行為就是強暴。

澳洲摩納希大學(Monash University)研究員Rosie Latimer於2018年發表調查報告，指在曾與男性發生性行為的女性受訪者當中，有32%曾遭遇對方偷除套；至於曾與男性發生性行為的男性受訪者當中，則有19%曾遭遇對方偷除套。