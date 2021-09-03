澳洲3歲自閉男童獨處荒野4日奇蹟獲救 案件疑點重重

澳洲一名患上自閉症的3歲男童，上周五從家裡失蹤，在攝氏2度的嚴寒荒野沒水沒糧，卻能獨自生活4日3夜，至本周一終被警方直升機發現，奇蹟獲救。男童回家後緊緊抱著母親，不久便倒頭熟睡。但事件疑點重重，發現男童位置距離其住所僅500米，為何救援隊連日地氈式搜索該處仍一無所獲？警方亦正調查男童失蹤原因，包括是否涉綁架。

搜索徒勞無功

埃爾法拉克(AJ Elfalak)被直升機發現時，正在一處河溝邊用手舀泥水來喝和洗面，這裡距離他位於悉尼西北面約150公里小鎮Putty的農舍住所，僅500米。他上周五失蹤後，數百人組成的救援隊，配合搜索犬和配備紅外線的直升機，已徹底搜索過附近一帶仍沒發現。

警方其後解釋，該處地形複雜、叢林密布，加上男童可能躲進洞穴睡覺，搜索隊便難以察覺。區內氣溫周末跌至2°C，警方指，男童藏身洞穴、附近有水源，增加了生存機會。

埃爾法拉克患自閉症、不懂說話，沒食物果腹，靠喝髒水、天氣又凍，獨處荒野4日3夜仍能存活，身上僅數處擦傷、皮膚出紅疹、被昆蟲咬傷，並沒大礙，爸爸形容是「奇蹟」。媽媽亦欣喜萬分：「很感恩、很開心，兒子現在與我們一起，只要他安好、健康，這些最重要。」

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回家真好

埃爾法拉克周一留醫一晚後翌日出院返家，媽媽表示：「我只叫一聲：AJ，他就看著我笑了，他把我摟得緊緊的，就抱頭大睡。」

他們一家住在郊外，媽媽說，兒子之前從未自行離家，若只在附近遊蕩，早應找到，所以一直擔心他被人拐走。報道指，與男童失蹤差不多時間，一輛白色私家車從他的住所駛出，住所外一段閉路電視片段亦離奇消失。警方事後扣查一輛可疑白色汽車，並取走距現場40公里一個地點的閉路電視片段調查。